Бублик и Циципас сыграют за выход в полуфинал: расклады от Olimpbet

На турнире АТР 250 в бельгийском Антверпене сегодня состоятся четвертьфиналы. Какие шансы продолжить борьбу за титул у первой ракетки Казахстана?

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Александр Бублик (Казахстан). 18:00 (время Астаны)

Бублику, вернувшемуся после трехнедельного перерыва, предстоит сыграть за выход в полуфинал. В предыдущем поединке он показал, что восстановился после травмы запястья и находится в хорошей форме. Казахстанец легко обыграл Грегуара Баррера (6:4, 6:2), а теперь ему предстоит разделаться с еще одним французом.

20-летний Мпетчи Перрикар пока далек от высоких рейтингов, но проводит свой лучший турнир серии АТР-250, обойдя уже четырех соперников с учетом квалификации. У Джованни хорошая подача, которой он однозначно может доставить серьезные проблемы.

Но у Бублика очень высокая мотивация. Учитывая, что грек Стефанос Циципас, который является главным фаворитом турнира, в последнее время очень нестабилен, у казахстанца есть все шансы увезти из Бельгии титул.

После уверенной победы над Баррерой Бублик находится на кураже. Кроме того, он считается мощным индорщиком – именно игра на харде в закрытых помещениях получается у него лучше всего, когда удается совладать с нервами. И тут как раз четкая игра на приеме должна обезоружить француза.

Эксперты Olimpbet считают Бублика фаворитом в этой встрече – П1 – 2.78, П2 – 1.43. При этом коэффициент на то, что сопернику удастся зацепить хотя бы один сет, составляет 3.45.

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Стефанос Циципас (Греция) – Янник Ханфман (Германия). 23:00

Закрывать игровой день в Антверпене будет главный фаворит турнира. В начале августа Циципас победил на харде в Мексике и с тех пор не может выиграть более двух матчей подряд на одном соревновании.

В Антверпене у грека, скатившегося уже на седьмое место в рейтинге АТР, есть хороший шанс, наконец, порадовать поклонников и изменить статистику, ведь четвертьфинальная встреча станет как раз второй. В соперниках у него будет Ханфман – 56 ракетка мира.

Циципас, как первый сеянный, начал выступление на турнире со второго круга, победив нидерландца Ботика Ван де Зандсхюлпа (7:5, 6:3). Ханфман же сыграл на игру больше, а в четвертьфинал вышел не без труда, лишь в трех сетах сломив сопротивление Доминика Тима (6:4, 5:7, 6:4). Теннисисты часто встречаются на кортах, и их предыдущее противостояние длилось более двух часов.

Аналитики Olimpbet уверены, что Циципас станет полуфиналистом – П1 – 1.27, П2 – 3.67. На то, что встреча будет затяжной и продлится более 22,5 гейма, предлагается коэффициент 1.92.

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