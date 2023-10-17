Важнейшая битва сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Olimpbet предлагает аналитику к матчу нашей команды с финнами и желает ей победы в Хельсинки.

Квалификация Евро-2024. Восьмой тур. Группа Н.Финляндия – Казахстан. 17 октября, 22:00 (время Астаны)

Во многом решающий матч для обеих сборных. Победитель встречи продолжит борьбу за одну из путевок в финальную часть континентального первенства, тогда как проигравший, скорее всего, лишится всех шансов отобраться на Евро-2024.

Предыдущие матчи обе команды проиграли. Но если поражение казахстанцев 1:3 от датчан сенсацией не стало, то разгром финнов в Словении со счетом 0:3 выглядел весьма неожиданным.

Сейчас Казахстан и Финляндия отстают от лидеров группы Н, Дании и Словении, на четыре очка. Учитывая, что «алой гвардии» в ближайшем туре играть против безнадежных аутсайдеров секстета из Сан-Марино, можно считать, что дежурные три бала у скандинавов в кармане.

Словенцам же предстоит выездная встреча с Северной Ирландией, и вот им как раз победа не гарантирована. Так что у того, кто окажется сильнее по итогам матча Финляндия – Казахстан, вполне вероятно, появится реальная возможность приблизиться к балканцам. Ничья же категорически не устроит ни одну из сторон.

Между тем, «филины» – одни из самых неудобных соперников для наших «ястребов». Еще ни разу в истории их взаимоотношений сборная Казахстана не обыгрывала команду Суоми: ничья в товарищеском матче и пять поражений в официальных встречах при разнице забитых и пропущенных мячей 1:8.

Но ведь любая серия имеет свойство заканчиваться, так почему бы именно сейчас казахстанцам в противостоянии с финнами не сменить черную полосу на белую и впервые их не обыграть?

Впрочем, эксперты Olimpbet считают хозяев предстоящего сражения явными фаворитами: П1 – 1.62, Х – 3.76, П2 – 6.42, ожидая при этом «низовой» матч: Тот (2.5) М – 1.66, Б – 2.23. Не менее весомым видится аналитиками перевес финнов по угловым: П1 – 1.28, Х – 11, П2 – 4.9.

Несмотря на все предстартовые расклады, самый щедрый букмекер Казахстана желает нашей сборной удачи и верит в ее успех в матче с Финляндией!

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