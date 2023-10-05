«Астана» без права на ошибку в матче против «Виктории»

Olimpbet дает расклады на игру столичной команды с обидчиками «Тобола» – упорными парнями из Пльзеня.

Группа С. «Астана» (Астана, Казахстан) – «Виктория» (Пльзень, Чехия). 5 октября, 20:30 (время Астаны)

Чемпион Казахстана практически лишился шансов на сохранение титула в КПЛ, поэтому можно с высокой долей вероятности утверждать, что теперь «Астана» бросит все усилия на успешное выступление в Лиге конференций.

Но чтобы рассчитывать на выход из группы, команде Григория Бабаяна ни в коем случае нельзя терять очки в домашней встрече с «Викторией». Ведь «Астана» крайне неудачно стартовала на групповом турнире ЛК, потерпев разгромное поражение в Загребе от местного «Динамо» со счетом 1:5.

Чехи же в первом туре сумели на своем поле одолеть косовский клуб «Балкани», правда, победа стоила «пивоварам» огромных усилий. Гости ни в чем не уступали хозяевам, «Балкани» создал не меньше опасных моментов и больше владел мячом, а три очка «Виктории» принес единственный точный удар в середине второго тайма.

Между собой эти соперники еще ни разу не встречались, однако казахстанские болельщики хорошо помнят команду из Пльзеня, с которой совсем недавно, в квалификации этого же турнира, сражался «Тобол». Костанайцы уступили в обоих матчах (1:2 и 0:3), но показали, что с чехами вполне можно бороться, особенно в родных стенах.

Еще один немаловажный факт: обе команды неудачно провели последние матчи внутренних чемпионатов, проиграв принципиальным соперникам. «Астана» уступила «Актобе» 0:2, а «Виктория» – пражской «Спарте» 1:2. Кому удастся реабилитироваться по итогам очного противостояния?

Эксперты Olimpbet полагают, что шансы гостей на благоприятный успех повыше, чем у хозяев: П1 – 3.29, Х – 3.74, П2 – 2.11. При этом самый популярный букмекер Казахстана склоняется к тому, что матч на «Астана Арене» с большой долей вероятности будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.25, Б – 1.66.

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