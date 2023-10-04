Новая битва «быков» с «горожанами» и первая за 20 лет встреча «шмелей» с «дьяволами»

В аналитике Olimpbet ­– самые яркие матчи Лиги чемпионов, которые пройдут в Лейпциге и Дортмунде.

«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) – «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия). 5 октября, 01:00 (время Астаны)

Это будет уже пятая встреча «быков» и «горожан» в Лиге чемпионов, причем четыре предыдущие уместились в двухлетний временной промежуток. Последнюю очную дуэль футболисты «Лейпцига» вряд ли захотят вспоминать – она завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счетом 7:0.

Впрочем, британцам не стоит заранее думать, что соперник их боится – на своем поле «быки» очень даже достойно смотрятся в противостоянии с командой Пепа Гвардиолы – победа 2:1 и ничья 1:1.

Да и настроение у игроков «Лейпцига» сейчас, думается, получше, чем у их ближайших соперников. На минувших выходных «быки» отобрали очки у самой «Баварии» (2:2), тогда как манкунианцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив 1:2 «Вулверхэмптону».

Победитель сражения на «Ред Булл Арене» единолично возглавит квартет G, так как в стартовом туре «Лейпциг» и «Манчестер Сити» добились синхронных побед со счетом 3:1 – над «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» соответственно.

Эксперты Olimpbet полагают, что у гостей предстоящего матча шансов на победу намного больше, нежели у хозяев: П1 – 4.48, Х – 4.08, П2 – 1.76. Практически такое же весомое преимущество британцев ожидается и по угловым: П1 – 3.5, Х – 9.25, П2 – 1.47.

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Группа F. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Милан» (Милан, Италия). 5 октября, 01:00

Вице-чемпион Германии неудачно стартовал в розыгрыше ЛЧ-2023/24, безвольно уступив в Париже ПСЖ – 0:2. Да и «Милан» в первом туре тоже сыграл ниже собственных ожиданий, в родных стенах не сумев сломить сопротивление «Ньюкасла» – ничья 0:0.

Второе поражение кряду заметно осложнит дальнейшие перспективы «шмелей» по выходу из группы, но ведь и «россонери» нельзя снова терять очки – в случае проигрыша в Дортмунде «дьяволы» могут оказаться на самом дне турнирной таблицы квартета F.

В последний раз на официальном уровне «Боруссия» и «Милан» соперничали более 20-ти лет назад, в марте 2003-го года. Тогда их пути пересеклись на второй групповой стадии Лиги чемпионов – была и такая. Противники обменялись гостевыми победами со счетом 1:0.

Сейчас же аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в дортмундско-миланской паре, отдавая совсем незначительное предпочтение хозяевам: П1 – 2.41, Х – 3.58, П2 – 2.93. Примерное равенство ожидается и по угловым: П1 – 1.92, Х – 8.5, П2 – 2.3.

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