«Актобе» – «Астана»: чем завершится битва претендентов на медали?

Путевки в Турцию для зрителей матча «Шахтер» – «Тобол» и 45 тысяч желающих попасть на матч с участием «красно-белых». Olimpbet предлагает расклады на два матча 24-го тура первенства страны по футболу.

«Актобе» – «Астана». 30 сентября, 19:00 (время Астаны)

Поклонников казахстанского футбола ждет одно из решающих противостояний за распределение медалей Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Ажиотаж вокруг встречи «Актобе» – «Астана» нешуточный. Согласно статистике билетного оператора, попасть на эту игру одномоментно пыталось более 45 тысяч человек. Паблик «Территория Красно-Белых» зафиксировал такую цифру.

Обе команды сохраняют шансы на «золото», правда, у «Актобе» они лишь теоретические, а в случае поражения «красно-белые» и вовсе их лишатся. «Астане», впрочем, тоже никак нельзя терять очки: столичная команда продолжает отчаянную погоню за лидирующим «Ордабасы». Поэтому нет сомнений, что семикратные чемпионы страны едут в Актобе с одной целью – победить.

Но сделать это коллективу Григория Бабаяна будет очень непросто, ведь две предыдущие встречи между этими титулованными соперниками завершились с одинаковым счетом 4:1 в пользу подшефных Андрея Карповича.

На стороне хозяев будет оглушительная поддержка самых громких в Казахстане болельщиков. Гости, в свою очередь, могут похвастаться трехматчевой победной серией, благодаря которой они почти догнали лидера. Так кто же будет иметь преимущество в предстоящей битве?

Фаворитом предстоящего матча эксперты Olimpbet считают «Актобе»: П1 – 2.21, Х – 3.34, П2 – 3.14. При этом самый надежный букмекер страны предлагает очень неплохой коэффициент на исход «Обе забьют» – 2.03.

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