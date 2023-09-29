Седьмой тур АПЛ! Где смотреть матчи?

Прошла очередная сложная неделя и так хочется порадовать себя прекрасными футбольными матчами в выходные. Но этот тур АПЛ будет растянут на большее время, ведь команды играли в Кубке Английской Лиги, где с переменным успехом потратили свои силы в борьбе за следующую стадию. Обо всём по порядку.

“Фулхэм” – “Челси” 03.10.2023 01:00

В ночь с понедельника на вторник нас ожидает не столько знаменитое для нашей аудитории, но популярное в Лондоне Западнолондонское дерби. А знаете ли Вы сколько дерби есть в Лондоне?

Оба лондонских клуба на разных нотах закончили прошлый сезон. Это и не удивительно, ведь статусы у команд довольно сильно отличались. “Фулхэм” был командой перебежчиком, который ковылял из АПЛ в Чемпионшип и обратно. Еще в начале двухтысячных “ФУлхэм” имел неплохих игроков, которые играли в Кубке УЕФА, а сейчас команду, с трудом, можно было назвать середняком. Но предыдущая кампания получилась для “дачников” довольно успешной. Закончив выступление в чемпионате на 10-й позиции, коллектив смог обогнать своих соперников “Челси”, которые расположились на 12-ой строчке.

“Челси”... Как много потрачено денег в прошлом году, да и в нынешнем. Закупив в сезоне 22/23 игроков на сумму 611,49 млн евро, руководство “синих” не успокоилось и потратило ещё 462,10 млн евро на трансферы на текущий сезон (информация из transfermarkt). Дало ли это результат? Определенно да! Только результат проявляется не на поле, а скорее в области PR, ведь столько разговоров о трансферной политики “Челси” не было даже во времена Абрамовича.

Что касается данной противостояния, то сложно объективно оценить команды на данном отрезке, но сделай какой-то первичный вывод мы уже смогли. “Челси” – вторая команда в АПЛ по рейтингу xG (предполагаемые голы). Как правило данный параметр используют для определения того, сколько явных голевых моментов было у команды в матче. С начала сезона “синие” умудрились заработать 11.6 xG, забив при этом всего 5 голов. Это говорит о слабой реализации убойный моментов. Только “МанСити” настрелял xG больше, чем “Челси”. 91 удар по воротам и только 5 голов… Немыслимо. “Фулхэм” же потерял своего главного бомбардира, продав Митровича в Саудовскую Аравию. Тренд с арабскими трансферами сыграл злую шутку с “дачниками”, ведь они провели 6 туров со статистикой 5-10. Голов столько же сколько и у “Челси”, но пропускает команда прилично. Ранее плохая оборона нивелировалась прекрасной реализацией Александра.

Компания 1XBET предполагает, что фаворитом в данной встрече будут гости. “Челси” оценили с коэффициентом 2.06, а “Фулхэм” в 3.95. Мы же считаем, что этот матч двух плохо забивающих команд может повторить тенденцию и ждать голевой феерии не стоит. Наш прогноз: Тотал матча 2Б – 1.45

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 30.09.2023 22:30

Главный матч 7-го тура пройдет также в Лондоне, где встречаются “Тоттенхэм” и “Ливерпуль”. Жаркая встреча проходит под лозунгом “Догнать МанСити!”. Команды расположились в ведущей четверке, имея в активе 14 и 16 очков соответственно. Лондонцы идут на четвертой строчке. Они откровенно потеряли заветные три очка в матче со своим заклятым врагом “Арсеналом”, сыграв с ними 2-2. Несмотря на то, что команды сыграли вничью, а “Тоттенхэм” и вовсе дважды отыгрывался, смотрелся коллектив Постекоглу намного приличнее, чем команда Артеты. Благодаря фееричным сейвам новичка команды в лице голкипера Райи, “Арсенал” смог забрать 1 очко и не дать “Тоттенхэму” подняться в турнирной таблице. Судя по последним играм “шпор” можно с уверенностью сказать, что у команды появился победный дух. Главная составляющая успеха – это конечно же корейская звезда Сон Хын Мин. Два гола “Арсеналу” точно придали тот самый “пинок для рывка” после потери главного голеадора Кейна.

У “Ливерпуля” прослеживается интересная статистика. Можно говорить о какой-то теории заговора, но команда Юргена Клоппа заканчивает свои игры со счетом 3-1, проигрывая в матче 1-0. Это фантастика. После 8 матчей в этом сезоне (включая Кубок Лиги и Лигу Европу), “Ливерпуль” умудрился закончить игры со счетом 3-1 целых пять раз! Все матчи начинались с того, что “красные” пропускали в свои ворота, а потом побеждали, забив 3 гола. Не повезло только в матче с “Ньюкаслом”, где “Ливерпуль” забил только два. Давайте попробуем представить, что вы поставили на “3-1” в пользу “Ливерпуля” во всех выигранных с таким счетом матчах.

Ливерпуль – Борнмут 3-1 (коэффициент на точный счет 8.5)

Вульверхэмптон – Ливерпуль 1-3 (коэффициент на точный счет 11.5)

ЛАСК – Ливерпуль 1-3 (коэффициент на точный счет 9.5)

Ливерпуль – Вест Хэм 3-1 (коэффициент на точный счет 10)

Ливерпуль – Лестер 3-1 (коэффициент на точный счет 9.5)

Мы ни на что не намекаем, но на точный счет 1-3 в матче “Тоттенхэм” – “Ливерпуль” составляет 13 коэффициентов.

Компания 1XBET всё же нашла явного фаворита в матче, учитывая домашнюю встречу для “шпор”. Победа “Тоттенхэма” – 3.04, победа “Ливерпуля” – 2.25. Мы же считаем, что в таком матче рискованно брать победу какой-то определенной команды. Но возьмем во внимание факт того, что “Ливерпуль” плохо вкатывается в начале игры и пропускает практически сразу. Наш прогноз: Сон Хын Мин забьет да – 2.37, а если рискнуть и взять исход, что именно он забьет первый гол в матче, то коэффициент составит 6!

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