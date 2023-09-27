«Ман Сити», «Ливерпуль» и другие – на подступах к Кубку английской лиги

Olimpbet предлагает аналитику к самым ярким матчам 1/16 финала турнира.

«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити». 28 сентября, 01:00 (время Астаны)

Пара «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», вне всяких сомнений, самая забойная на этой стадии турнира. Между собой сойдутся не просто представители АПЛ, но и клубы, участвующие в Лиге чемпионов.

«Сороки» стали главным открытием минувшего английского сезона: они ведь не только финишировали в лигочемпионской четверке, но и дошли до финала Кубка лиги, уступив другому клубу из Манчестера – тому, что «Юнайтед».

Но теперь «Ньюкаслу» будет неимоверно тяжело пробиться даже в 1/8-ю розыгрыша, так как в соперниках у него – действующий чемпион и обладатель Кубка страны, сильнейший клуб Европы.

Однако не стоит думать, что у команды Эдди Хау нет никаких шансов в противостоянии с коллективом Пепа Гвардиолы. На минувших выходных «черно-белые» удивили всю футбольную Англию, разгромив на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 8:0 – это самая крупная гостевая победа в 130-летней истории клуба.

Так что к битве с грандом «Ньюкасл» подходит в очень хорошем настроении. Вот и эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего сражения есть все шансы для того, чтобы дать бой «горожанам»: П1 – 2.8, Х – 3.65, П2 – 2.45. Кроме того, аналитики склоняются к тому, что матч на «Сент-Джеймс Парке» будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.19, Б – 1.71.

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«Ливерпуль» – «Лестер Сити». 28 сентября, 00:45

По итогам минувшего сезона «Лестер», в 2016-м году выигравший «золото» АПЛ, а спустя пять лет ставший обладателем Кубка и Суперкубка Англии, вылетел из Премьер-лиги.

Впрочем, «лисы» всерьез вознамерились вернуться в высший дивизион в самые кратчайшие сроки: сейчас они лидируют в Чемпионшипе, одержав семь побед в восьми турах.

А в розыгрыше Кубка лиги «Лестер» уже успешно преодолел два раунда, оставив за бортом турнира клубы низших лиг «Бертон Альбион» и «Транмир Ровирс» (две гостевые победы с одинаковым счетом 2:0).

Но следующий соперник «синих» – не чета предыдущим, и велика вероятность, что на нем кубковое путешествие «лис» завершится. «Ливерпуль» сейчас в полном порядке, что подтверждает их второе место в АПЛ, с отставанием всего в два очка от лидирующего «Манчестер Сити».

К тому же «Лестер» для «Ливерпуля» – весьма удобный противник, четыре их предыдущие встречи завершились в пользу мерсисайдцев с общим счетом 11:1.

Аналитики Olimpbet считают «красных» явными фаворитами матча на «Энфилде»: П1 – 1.43, Х – 5.19, П2 – 6.79. По мнению букмекеров, хозяева не ограничатся одним забитым мячом: «Ливерпуль» (1.5) бол – 1.41.

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