«Адос» готов зажечь на Top Dog 23

В ночь с 22 на 23 сентября состоится турнир лиги кулачных боев Top Dog FC. Один из поединков карда точно будет интересен зрителям из Казахстана: Адильжан Сандибек (4-3) выйдет против Суламбека Шахгириева (3-2).

Адильжан «Адос» Сандибек – амбассадор Olimpbet и главный представитель Казахстана на арене кулачных боев. Бывший претендент на чемпионство Top Dog готов биться второй раз за год.

Ранее Адильжан провел бой против чемпиона мира по кикбоксингу Павла Шелеста. Тогда он проиграл, но продержался всю дистанцию и заслужил овации. В это раз «Адосу» вновь достался непростой соперник. Но казахстанец никогда не ищет простых путей и принимает самые сложные вызовы.

Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев – один из самых яростных бойцов дивизиона. Дилогия с Сергеем Калининым и сражение с Игорем Ионовым навсегда вошли в историю промоушена. Безумный стиль россиянина подкреплен такими же безумными действиями. Только в июне он бился в полутяжелой весовой категории, а сейчас готов выйти на поединок в полусреднем весе.

Однако такая резкая весогонка может повлиять на результат. К тому же в пылу битвы Суламбек часто забывает о своем бойцовском интеллекте и идет в жесткие размены. Его взрывной характер – слабость, которой может воспользоваться «Адос».

Адильжан умеет сохранять спокойствие и ловить соперников на ошибках. А если дело и дойдет до жесткой рубки, то нокаутировать Сандибека – почти невыполнимая задача.

При этом крупнейший букмекер Казахстана дает равные шансы на победу каждому – по 1.9.

На какие еще бои этого турнира стоит обратить внимание? Конечно же, на главную схватку вечера. Чемпион полутяжелого веса Олег Фомичев проведет пятираундовое сражение с Исламом «Джанго» Жангоразовым. И в этом случае аналитики видят фаворитом перового: П1 – 1.3, П2 – 3.5.

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