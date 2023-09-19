«Туған күніңмен!» Фестиваль «Футбол жолы» поставил яркую точку в Семее

Теги Olimpbet-Кубок Казахстана Sports.ru - Казахстан OLIMPBET-Суперкубок Республики Казахстан Спорт Казахстана

На родине казахстанского футбола завершил свое масштабное турне главный спортивно-развлекательный проект года.

В год 110-летия казахстанского футбола большой спортивно-развлекательный фестиваль «Футбол жолы» сделал большой тур по регионам страны. Финальным пунктом стал Семей, где на площади Мухтара Ауэзова собрались тысячи горожан, чтобы прикоснуться к футбольному наследию страны и принять участие в праздновании.

Памятное событие организовали Казахстанская федерация футбола и букмекер номер 1 в стране – Olimpbet, который не на словах, а на деле поддерживает отечественный спорт.

 

Фестиваль в Семее прошел в лучших традициях «Футбол жолы». Особый трепет гостей вызвала экспозиция, где расположились три главных футбольных трофея республики: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Казахстана.

 

На любительском турнире по футболу сразились десятки городских команд. А на других площадках фестиваля гости также демонстрировали свои таланты. Они проверяли себя в таких набирающих популярность дисциплинах, как панна (футбол с целью пробросить мяч между ног противника), сабсоккер («сидячий» футбол под столом), футбольный дартс и прочих.

 

Финальным подарком для горожан стало выступление артиста с сценическим псевдонимом Bonapart.

 

Особо символично, что заключительный ивент «Футбол жолы» прошел в Семее в день города. Именно здесь 110 лет назад впервые на территории современного Казахстана состоялись футбольные матчи.  

 

За два минувших месяца «Футбол жолы» побывал в восьми регионах страны. Этот спортивно-развлекательный фестиваль стал первым столь масштабным событием, посвященным казахстанскому футбольному наследию.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий