«Туған күніңмен!» Фестиваль «Футбол жолы» поставил яркую точку в Семее
На родине казахстанского футбола завершил свое масштабное турне главный спортивно-развлекательный проект года.
В год 110-летия казахстанского футбола большой спортивно-развлекательный фестиваль «Футбол жолы» сделал большой тур по регионам страны. Финальным пунктом стал Семей, где на площади Мухтара Ауэзова собрались тысячи горожан, чтобы прикоснуться к футбольному наследию страны и принять участие в праздновании.
Памятное событие организовали Казахстанская федерация футбола и букмекер номер 1 в стране – Olimpbet, который не на словах, а на деле поддерживает отечественный спорт.
Фестиваль в Семее прошел в лучших традициях «Футбол жолы». Особый трепет гостей вызвала экспозиция, где расположились три главных футбольных трофея республики: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Казахстана.
На любительском турнире по футболу сразились десятки городских команд. А на других площадках фестиваля гости также демонстрировали свои таланты. Они проверяли себя в таких набирающих популярность дисциплинах, как панна (футбол с целью пробросить мяч между ног противника), сабсоккер («сидячий» футбол под столом), футбольный дартс и прочих.
Финальным подарком для горожан стало выступление артиста с сценическим псевдонимом Bonapart.
Особо символично, что заключительный ивент «Футбол жолы» прошел в Семее в день города. Именно здесь 110 лет назад впервые на территории современного Казахстана состоялись футбольные матчи.
За два минувших месяца «Футбол жолы» побывал в восьми регионах страны. Этот спортивно-развлекательный фестиваль стал первым столь масштабным событием, посвященным казахстанскому футбольному наследию.
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