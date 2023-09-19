Любители тенниса замерли: щедрый розыгрыш на канале Olimpbet Play уже сегодня!

Призовой фонд в 10 миллионов тенге совсем скоро разойдется среди участников акции Ace Challenge, которые любят теннис, разбираются в нем и ставят на него. Не пропустите прямой эфир в 19:00.

3 миллиона тенге, мощный MacBook Pro, 14 iPhone Pro Max, а также огромный смарт-ТВ, пятая «плойка», наушники и сотни фрибетов – ставить на теннис у самого популярного казахстанского букмекера и увлекательно, и выгодно.

Уже сегодня вечером на YouTube-канале Olimpbet Play пройдет розыгрыш призов среди участников акции Ace Challenge. Ведущий шоу – Сергей Мазур.

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В розыгрыше от Olimpbet могут принять участие все, кто сделал хотя бы одну ставку ординар на события в разделе «Теннис» c 28 августа по 12 сентября. Минимальная сумма – 3000 тенге с коэффициентом от 1.5. Обладатели множества призов определятся при помощи генератора случайных чисел.

Кстати, на YouTube-канал Olimpbet Play вас ждут эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое.

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