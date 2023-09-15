«Короли футбола» – успейте стать победителем вместе с Olimpbet  

Самый популярный казахстанский букмекер напоминает о завершении розыгрыша для болельщиков топовых европейских футбольных лиг. Станьте одним из победителей, кто поделит призовой фонд в 8 миллионов тенге.

Хотите выиграть пять денежных призов по 1 000 000 тенге, iPhone 14 Pro Max, PlayStation 5, Apple Watch 8, наушники Apple AirPods, а также 150 фрибетов на сумму от 50 до 2.5 тысяч тенге? Тогда успейте принять участие в акции от Olimpbet «Короли футбола».

Что для этого нужно? До 16 сентября включительно в разделе «ФУТБОЛ» на сайте или в приложении Olimpbet заключите пари на одно из событий пяти топовых европейских чемпионатов. Это английская Премьер-лига, испанская Примера, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

Обязательные условия:

– минимальная сумма ставки должна быть от 3000 тенге и выше с коэффициентом не менее 1.5;

– ставка должна быть ординар.

Чем больше ставок, соответствующих условиям, тем больше шансов на победу. Подробные условия – на странице «Короли футбола».

Победители акции определятся 27 сентября 2023 года при помощи генератора случайных чисел в прямом эфире на официальном YouTube-канале Olimpbet Play. Старт розыгрыша – в 19:00 по времени Астаны.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил другую щедрую акцию с призовым фондом 70 млн тенге. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно!