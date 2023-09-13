9000 гостей, концерт M’Dee и победа сборной: как в Астане прошел «Футбол жолы»

Гордость за казахстанский футбол, неподдельные эмоции и одна победа всех – столица стала предпоследней остановкой на длинном пути главного спортивного фестиваля года.

Спортивно-развлекательный фестиваль «Футбол жолы» с неизменным размахом прошел в Астане, предложив для столичных жителей особенную программу. Организаторы тура – Казахстанская федерация футбола и самый популярный букмекер страны Olimpbet. Беспрецедентное событие посвящено 110-летию отечественного футбола и позволяет казахстанцам знакомиться со спортивным наследием страны.

На этот раз центром притяжения стала летняя сцена Expo в Астане, где горожане приняли активное участие в самом громком событии, посвященном отечественному спорту.

Гости проверяли свои футбольные навыки на разных аттракционах и зарабатывали призы. А любительский турнир по футболу в Астане получился особенно результативным: в ворота влетело 195 мячей.

Болельщики клуба «Астана» брали автографы у его игроков, а также фотографировались с тремя главными футбольными наградами страны: чемпионским тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубком и Суперкубком Казахстана.

Всего «Футбол жолы» в Астане посетило более 9000 горожан, а особая активность наблюдалась ближе к вечеру. Вслед за концертом музыкального хедлайнера M’Dee на большом экране состоялся показ матча между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Всеобщая радость от победы соотечественников стала громким завершающим аккордом этого праздника футбола.

Следующим местом проведения «Футбол жолы» станет Семей. 16 сентября, с 16:00 до 22:00, яркий спортивно-развлекательный праздник развернется на площади Мухтара Ауэзова. Музыкальный хедлайнер – Bonapart.

Детали – на сайте фестиваля.