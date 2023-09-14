Семей – родина казахстанского футбола – примет завершающий этап «Футбол жолы»

16 сентября на площади Мухтара Ауэзова состоится громкий финал главного спортивно-развлекательного события года.

Казахстанская федерация футбола и Olimpbet широко отмечают 110-летие футбола в Казахстане спортивным фестивалем «Футбол жолы». Стартовав 30 июля в Шымкенте, каждые выходные «Футбол жолы» приезжал в новый город: Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Кокшетау, Астану. Теперь он спешит в Семей.

Выбор финального пункта назначения не случаен. Первые на территории Казахстана футбольные клубы были основаны именно в Семее, который с тех пор считается родиной этого вида спорта у нас стране.

Уже в ближайшую субботу, с 16:00 и до самого вечера, гостей ожидает насыщенная развлекательная программа на площади Мухтара Ауэзова.

Занятная историческая рифма: в 90-х годах, тогда еще семипалатинский футбольный клуб «Елимай», смог за один сезон выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана. Теперь три главных трофея на один день возвращаются в Семей и будут представлены в специальной экспозиции «Зона кубков».

Тех, кто и сам не прочь покатать мяч, ждет однодневный турнир по футболу. Баталии за медали в формате 3х3 развернутся на искусственном газоне прямо на площадке фестиваля. Подать заявку могут все желающие старше 16 лет, предварительно собравшие команду и зарегистрировавшие ее на сайте footballfest.kz.

Ни один городской праздник не обходится без музыки, «Футбол жолы» не исключение. Под занавес фестиваля на сцену выйдет Bonapart – востребованный исполнитель из Караганды, умело сочетающий в своем творчестве хип-хоп, R&B и поп-мотивы.

Также на фестивале будет открыта зона аттракционов. Силомер, измеряющий силу удара ногой, аттракцион «Точный гол», в котором можно испытать точность пробития штрафных, сабсоккер, футбольный дартс, кикер, киберзона и множество других тематических развлечений. За участие в них игроки получат токены, которые легко обменять на сувениры прямо на площадке фестиваля.

Вход на фестиваль «Футбол жолы» в Семее – свободный. Подробности – на footballfest.kz.