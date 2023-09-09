Хелиеваара и Данилина выиграли US Open в миксте

Теги US Open ATP WTA Остин Крайчек Джессика Пегула Харри Хелиеваара Анна Данилина Спорт Казахстана

Харри Хелиеваара и Анна Данилина стали чемпионами US Open в миксте.

В финале они обыграли Остина Крайчека и Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

Для финна и казахстанки этот титул стал первым на «Шлемах» за карьеру.

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10 комментариев

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Стахович
Казахстанская школа тенниса💪🏻
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Раменки за Динамо
Так и напишите - уроженка Москвы Анна Данилина, молодец землячка.
+15
-5
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Skip
Данилина с 2011 года играет за Казахстан

то есть перешла играть за Казахстан в возрасте 16 лет, 12 с лишним лет назад, сейчас ей 28 лет

у Федерации тенниса РК прямо-таки чутье на чемпионов )

"наш продукт" - может гордиться и Федерация тенниса РФ )
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+7
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Baader
Просто умничка - Анна Данилина. Больше Шлемов в Казахстан! Ання - ты лучшая!
+6
0
+6
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Большой Сэми
Ответ rubysmith
Пегула и здесь проиграла. Джессика, оно того стоит заявляться на пару и микст?
два финала, определенно стоит
+5
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+5
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Радость Ди Мария
Очередной привет ШАТу и всей его никчёмной конторе.
+4
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rubysmith
Пегула и здесь проиграла. Джессика, оно того стоит заявляться на пару и микст?
+3
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+3
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Понравилось как Данилина и Хелиёваара играли - очень задорно и настойчиво, настоящие парники, браво!

Анна Данилина - просто молодчинка! Как уверенно играла, постоянно шла на перехваты у сетки, смеш даже не давала пробить партнеру ) в целом впечатлили её парные навыки!

Харри Хелиёваара в 34 года наконец добился такого успеха! играл на кураже сегодня, несколько было блистательных моментов, особенно косые переводы/удары вдоль сетки!
+3
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ivanzhu90
Ответ Стахович
Казахстанская школа тенниса💪🏻
Гугли самый мощный глава федерации тенниса миллиардерыч Утемуратов, за 15 лет - 0 своих спортсменов 💪🏻
+6
-5
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