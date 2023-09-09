Хелиеваара и Данилина выиграли US Open в миксте
Харри Хелиеваара и Анна Данилина стали чемпионами US Open в миксте.
В финале они обыграли Остина Крайчека и Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.
Для финна и казахстанки этот титул стал первым на «Шлемах» за карьеру.
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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то есть перешла играть за Казахстан в возрасте 16 лет, 12 с лишним лет назад, сейчас ей 28 лет
у Федерации тенниса РК прямо-таки чутье на чемпионов )
"наш продукт" - может гордиться и Федерация тенниса РФ )
Анна Данилина - просто молодчинка! Как уверенно играла, постоянно шла на перехваты у сетки, смеш даже не давала пробить партнеру ) в целом впечатлили её парные навыки!
Харри Хелиёваара в 34 года наконец добился такого успеха! играл на кураже сегодня, несколько было блистательных моментов, особенно косые переводы/удары вдоль сетки!