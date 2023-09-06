Olimpbet дарит призы болельщикам казахстанского футбола

Щедрая акция «Гонка за Camry» с призовым фондом 70 миллионов тенге продолжается! Новый розыгрыш – уже сегодня.

Все, кто болеют за казахстанский футбол и футзал, могут выигрывать призы от Olimpbet. Ежемесячно самый щедрый букмекер страны разыгрывает по 3 миллиона тенге, премиальную технику, фрибеты и сувениры от любимых клубов. А в завершении акции «Гонка за мечтой», в ноябре, главными призами будут два автомобиля.

6 сентября, в 19:00, состоится пятый розыгрыш. Чтобы не пропустить его, подключайтесь к прямому эфиру на YouTube-канале Olimpbet Play.

«Гонка за мечтой» – масштабная акция от самого надежного букмекера Казахстана. Чтобы принять в ней участие и выигрывать призы на общую сумму 70 млн тенге, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие до 31 октября 2023 года.

Это матчи сборной Казахстана, Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу, Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, Olimpbet-Суперкубка Казахстана по футболу, а также игры по футзалу.

Важные условия акции «Гонка за мечтой»:

– сделайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz (ординар или экспресс) на матч казахстанского футбола или футзала;

– сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге, с коэффициентом от 1.5.

Подробные правила – на странице акции.

А для новых клиентов самый популярный казахстанский букмекер приготовил еще одну щедрую акцию: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.