Главный футбольный праздник отгремел в Кокшетау

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Фестиваль «Футбол жолы» продолжает дарить эмоции в разных городах страны. На этот раз тысячи жителей Кокшетау приняли участие в ярчайшем событии, посвященном казахстанскому спортивному наследию.

Казахстанская федерация футбола и самый популярный букмекер страны Olimpbet организовали беспрецедентный республиканский тур в честь 110-летия отечественного футбола. Шестым пунктом на карте «Футбол жолы» стал Кокшетау.

 

Жители города приняли активное участие в крупнейшем спортивно-развлекательном мероприятии этого года. Каждая локация фестиваля собирала массу зрителей и участников.

Гости проверяли свои футбольные навыки на разных аттракционах и зарабатывали призы. Традиционно центром притяжения и ярких эмоций стал организованный тут же турнир среди любительских футбольных команд.

Рядом раздавали автографы игроки клуба «Окжетпес». А посетители фестиваля фотографировались с ними, а также с тремя главными футбольными наградами страны: чемпионским тондо Казахстанской премьер-лиги, кубком и суперкубком Казахстана.

 

Музыкальном хедлайнером фестиваля стал карагандинец Bonapart, покоривший топы чартов и сердца фанатов по всей стране.

 

Фестиваль «Футбол жолы» – первое республиканское событие, посвященное казахстанскому футболу. Его цель – популяризовать достижения наших спортсменов и «заразить» болельщиков из разных городов еще большей страстью к самому любимому виду спорта в мире.

Следующим местом проведения «Футбол жолы» станет Астана. 10 сентября, с 14:00 до 22:00, яркий спортивно-развлекательный праздник развернется на Летней сцене EXPO. Музыкальный хедлайнер – M’Dee.

Детали – на сайте фестиваля.

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