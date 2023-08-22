Футбол объединяет! В Уральске прошел спортивно-развлекательный фестиваль, организованный КФФ и Olimpbet



«Футбол жолы» продолжает триумфальное шествие по Казахстану: отгремев в Шымкенте, Актау и Атырау, праздник порадовал жителей и гостей столицы Западно-Казахстанской области.

Минувшая неделя в Уральске прошла под знаком футбола. Сначала местный ФК «Акжайык» провел свой домашний матч турнира Первой лиги, а потом на том же стадионе, где выступали профессиональные игроки, состоялось массовое мероприятие, которое вызвало настоящий ажиотаж у жителей и гостей главного города ЗКО. Уральск стал уже четвертым городом на пути движения «Футбол жолы», и, как и на предыдущих остановках, мероприятие прошло живо и весело.

Напомним, что этот праздник организован и проведен КФФ совместно с букмекером №1 в стране – Olimpbet, а приурочен он к 110-летию казахстанского футбола.

Уральцы, благодаря усилиям организаторов, смогли воочию увидеть все три главных футбольных трофея страны: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок РК. Кроме того, каждый желающий мог взять автограф у игроков ФК «Акжайык», пообщаться с ними и сделать совместное фото.

Традиционно повышенным спросом пользовался футбольный турнир 3х3 – неотъемлемая часть программы фестиваля. Десятки любительских команд демонстрировали отнюдь не любительские эмоции, а их стремлению побеждать могли позавидовать и профессионалы.

На фестивале были организованы всевозможные конкурсы и аттракционы – к примеру, такие, как панна (футбол с целью пробросить мяч между ног противника), сабсоккер(«сидячий» футбол под столом), футбольный дартс, и другие.

«Футбол жолы» – это не только футбол и все, что с ним связано. Не зря же он называется спортивно-развлекательным событием. Его смело можно отнести и к культурно-массовому мероприятию, потому что в каждом городе фестиваля его участников неизменно ждет мощный музыкальный заряд. В Актау хэдлайнером шоу-программы выступила популярная группа 101.

Любители вкусно поесть также остались довольны: для них был открыт фудкорт с блюдами самой разнообразной кухни. А кому хотелось немного отдохнуть и перевести дух, всегда мог посетить специальную чилл-зону.

Уже ждешь, когда «Футбол жолы» придет в твой город? Следи за расписанием и готовься к встрече с этим грандиозным фестивалем!

Следующая остановка – Актобе. 26 августа на площади главного стадиона города «Футбол жолы» подарит актюбинцам незабываемые впечатления. Детали – на сайте фестиваля.

Расписание «Футбол жолы» в городах Казахстана:

• 26 августа – Актобе

• 2 сентября – Кокшетау

• 10 сентября – Астана

• 16 сентября – Семей

