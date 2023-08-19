Битва за титул на UFC 292!

Расклады от Olimpbet перед поединком Стерлинга иО’Мэлли.



20 августа состоится турнир UFC 292, главным событием которого станет бой за чемпионское звание в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг – ШонО’Мэлли.

Алджамейн (26-3) впервые выйдет в октагон после весенней победы над Генри Сехудо в изматывающем и равном сражении. Стерлинг смог избавиться от насмешек зрителей, которые считали его бойцом не чемпионского уровня. Невероятные борцовские навыки сделали из него доминирующего лидера дивизиона.

Недавно Стерлинг удивил поклонников единоборств заявлением, что откажется от титула после победы надО’Мэлли:

“Я выиграю и ухожу, это точно! Пришло время моего друга Мераба Двалишвили. Я немного устал от весогонки. У меня нет проблем, но думаю, что буду лучше себя чувствовать на одну весовую категорию выше”, –заявил действующий чемпион.

О’Мэлли (16-1), в свою очередь, попытается сделать все, чтобы пояс не стал вакантным, а перешел в его руки. Пожалуй, американец с ирландскими корнями – самый яркий боец дивизиона прямо сейчас. Экстравагантный стиль, шикарная ударная техника и острый язык сделали его настоящей звездой.

Но уровень соперников, которых ранее побеждал Шон, вызывает определенные вопросы. Главное его достижение – победа над Петром Яном, которую многие считают итогом судейской ошибки.

Неизвестно, способен ли О’Мэлли на равных противостоять чемпиону весь бой, ведь Стерлинг известен тем, что способен изматывать противника все пять раундов, стоит ему только провести удачный тейкдаун.

Лучший расклад для О’Мэлли – нокаутировать чемпиона в первом раунде. Коэффициент на досрочную победу Шона – 4. Чем дольше будет длиться бой, тем у претендента выше риск попасться на болевой прием или выбиться из сил, находясь в партере.

Стерлинг – осторожный и невероятно прагматичный боец.Коэффициент на его победу по очкам – 3.4. Столкнутся две абсолютные противоположности – это будет интересное зрелище, хоть у претендента шансов на победу заметно меньше.

Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbetсчитают чемпиона безоговорочным фаворитом: коэффициент на победу Стерлинга – 1.3; на победуО’Мэлли – 3.8. А еще для этого боя действует акция “Ставка без поражений”: если ставка на победу Стерлингаот 2 000 ₸ не сыграет, то на счет пользователя вернется 15% от поставленной суммы!

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