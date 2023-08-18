Лига Конференций. «Тобол» переиграл «Дерри Сити» в серии пенальти
Костанайский «Тобол» матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций по пенальти обыграл «Дерри Сити» со счетом – 6:5 (основное время – 1:0, общий счет – 1:1).
- Дата проведения
- 17 августа, 21.45, «Талла»
- Гол:
- 1:0 – 15, пенальти Пэтчинг.
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Дерри Сити –
Мэер, Коннолли, Бойс, McJannett, Даффи (Маллен, 112), Доэрти, Пэтчинг (Макилени, 64), Диалло (McEneff, 88), О`Райли (Даммигэн, 75), Макмаллан (Кавана, 88), Макгонигл (Кавана, 64).
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров (Габараев, 90), Младжевич, Асранкулов, Мужиков (Киреенко, 84), Вукадинович, Иванович (Оразов, 76), Жарынбетов (Шахов, 76), Илич, Дебле (Забелин, 113).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
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