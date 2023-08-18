Лига Конференций. «Тобол» переиграл «Дерри Сити» в серии пенальти

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Костанайский «Тобол» матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций по пенальти обыграл «Дерри Сити» со счетом – 6:5 (основное время – 1:0, общий счет – 1:1).

Дерри Сити Северная Ирландия – Тобол Казахстан 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:6
Дата проведения
17 августа, 21.45, «Талла»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 15, пенальти Пэтчинг.
Дерри СитиМэер, Коннолли, Бойс, McJannett, Даффи (Маллен, 112), Доэрти, Пэтчинг (Макилени, 64), Диалло (McEneff, 88), О`Райли (Даммигэн, 75), Макмаллан (Кавана, 88), Макгонигл (Кавана, 64).
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров (Габараев, 90), Младжевич, Асранкулов, Мужиков (Киреенко, 84), Вукадинович, Иванович (Оразов, 76), Жарынбетов (Шахов, 76), Илич, Дебле (Забелин, 113).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
Предупреждения:
Дебле (14), О`Райли (69), Каиров (72), Асранкулов (86), Даффи (90), Рогач (104), Маллен (116), Младжевич (118).

1 комментарий

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Eldor Shomurodov
только Тобол,только победа,молодцы.
+3
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+3
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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