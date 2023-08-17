Лига Европы. Астана разгромно проиграла «Лудогорцу»

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«Астана» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разгромно проиграла болгарскому «Лудогорцу»  – 5:1 (общий счет – 6:3).

Клуб из столицы Казахстана отправляется в раунд плей-офф Лиги конференций и сыграет с «Партизани» из Албании.

Лудогорец Болгария – Астана Казахстан 5:1 (1:1, 4:0)
Дата проведения
17 августа, 21.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Текпетей, 1:1 – 29 Дарбо, 2:1 – 47 Петровски, 3:1 – 50 Текпетей, 4:1 – 58 Петровски, 5:1 – 67 Десподов.
ЛудогорецСлуга, Витрю, Сундберг, Вердон (Пластун, 46), Хайстер, Гонсалвес (Педриньо, 70), Петровски, Йорданов, Десподов (Делев, 78), Текпетей (Кайо Видал, 78), Секо (Тиссера, 81).
АстанаЧондрич, Томашевич, Марочкин, Йованчич, Вороговский, Оганесян, Лончар (Досмагамбетов, 62), Эбонг (Куат, 62), Урега (Габышев, 80), Аймбетов (Томасов, 52), Дарбо (Бейсебеков, 80).
Предупреждения:
Эбонг (27), Аймбетов (34), Йованчич (43), Гонсалвес (54).
Удаление:
Йованчич (77).

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