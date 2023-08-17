Лига Европы. Астана разгромно проиграла «Лудогорцу»

«Астана» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разгромно проиграла болгарскому «Лудогорцу» – 5:1 (общий счет – 6:3).

Клуб из столицы Казахстана отправляется в раунд плей-офф Лиги конференций и сыграет с «Партизани» из Албании.