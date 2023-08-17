Лига Европы. Астана разгромно проиграла «Лудогорцу»
«Астана» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы разгромно проиграла болгарскому «Лудогорцу» – 5:1 (общий счет – 6:3).
Клуб из столицы Казахстана отправляется в раунд плей-офф Лиги конференций и сыграет с «Партизани» из Албании.
- Дата проведения
- 17 августа, 21.00, «Лудогорец Арена»
- Голы:
- 1:0 – 25 Текпетей, 1:1 – 29 Дарбо, 2:1 – 47 Петровски, 3:1 – 50 Текпетей, 4:1 – 58 Петровски, 5:1 – 67 Десподов.
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Лудогорец –
Слуга, Витрю, Сундберг, Вердон (Пластун, 46), Хайстер, Гонсалвес (Педриньо, 70), Петровски, Йорданов, Десподов (Делев, 78), Текпетей (Кайо Видал, 78), Секо (Тиссера, 81).
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Астана –
Чондрич, Томашевич, Марочкин, Йованчич, Вороговский, Оганесян, Лончар (Досмагамбетов, 62), Эбонг (Куат, 62), Урега (Габышев, 80), Аймбетов (Томасов, 52), Дарбо (Бейсебеков, 80).
- Удаление:
- Йованчич (77).
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