Лига Конференций. «Актобе» проиграл «Сепси» и вылетел из еврокубков
«Актобе» проиграл румынскому «Сепси» в домашнем матче третьего раунда Лиги Конференций – 0:1 (общий счет – 1:2). Таким образом, клуб покидает еврокубковый сезон.
- Дата проведения
- 17 августа, 19.00, «Орталык Актобе»
- Гол:
- 0:1 – 66 Пэун.
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Актобе –
Покатилов, Яшин, Касым, Танжариков (Бессмертный, 81), Шомко (Жумабек, 86), Байтана (Ньянгбо, 67), Раичкович (Гадрани, 67), Струмия, Самородов, Элдер Сантана, Рожерио Шина (Филипович, 81).
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Шепши –
Ницуй, Бэлаше, Ниняй, Чоботарю, Думитреску, Алими (Аганович, 60), Родригес (Франсишку, 90), Пэун, Штефэнеску (Георге, 80), Матей (Варга, 80), Шафранко (Рондон, 90).
- Предупреждения:
- Шомко (53), Элдер Сантана (57), Георге (90).
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