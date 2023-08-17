Лига Конференций. «Актобе» проиграл «Сепси» и вылетел из еврокубков

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«Актобе» проиграл румынскому «Сепси» в домашнем матче третьего раунда Лиги Конференций – 0:1 (общий счет – 1:2). Таким образом, клуб покидает еврокубковый сезон.

Актобе Казахстан – Шепши Румыния 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
17 августа, 19.00, «Орталык Актобе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 66 Пэун.
АктобеПокатилов, Яшин, Касым, Танжариков (Бессмертный, 81), Шомко (Жумабек, 86), Байтана (Ньянгбо, 67), Раичкович (Гадрани, 67), Струмия, Самородов, Элдер Сантана, Рожерио Шина (Филипович, 81).
ШепшиНицуй, Бэлаше, Ниняй, Чоботарю, Думитреску, Алими (Аганович, 60), Родригес (Франсишку, 90), Пэун, Штефэнеску (Георге, 80), Матей (Варга, 80), Шафранко (Рондон, 90).
Предупреждения:
Шомко (53), Элдер Сантана (57), Георге (90).

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