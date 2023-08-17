Максим Самородов может перейти в турецкий «Ризеспор»

Клуб турецкой суперлиги «Ризеспор» рассчитывает подписать контракт с лидером «Актобе» и сборной Казахстана Максимом Самородовым.

Клуб из города Ризе уже вышел на представителя игрока и выразил заинтересованность в его кандидатуре.

В текущем сезоне в составе «Актобе» во всех турнирах 21-летний Самородов забил шесть голов и сделал пять ассистов. Также в его активе гол в ворота сборной Словении в рамках квалификации Евро-2024.

Ранее стало известно об интересе к Самородову со стороны российских клубов «Пари НН» и «Оренбург».