Атырау принял фестиваль «Футбол жолы»

Нефтяная столица Казахстана стала очередным местом проведения главного спортивно-развлекательного события лета – фестиваля «Футбол жолы».

В 2023-м году отмечается 110-летие казахстанского футбола, и в честь этой даты КФФ совместно с самым популярным букмекером страны организовали фестиваль «Футбол жолы», который охватит все регионы нашей необъятной родины.

«Футбол жолы» уже с огромным успехом прошел в Шымкенте и Актау, Атырау стал третьей остановкой на пути триумфального шествия фестиваля.

Грандиозное культурно-спортивное событие вместило в себя мастер-классы по футбольному фристайлу, любительский турнир по футболу в формате 3х3. Кроме того, в городе были организованы развлекательные аттракционы спортивной направленности: силомер, игра «Точный гол», киберзона, кикер и множество других.

Местные любители игры миллионов могли вживую увидеть и даже сделать фото на память с главными трофеями футбольного Казахстана – чемпионским тондо КПЛ, Кубком и Суперкубком Казахстана, а игроки ФК «Атырау» провели специальную фотосессию, приуроченную к этому мероприятию.

За музыкальную атмосферу важного городского события отвечали шоу барабанщиков, диджеи, а также певица YENLIK – восходящая звезда казахстанского R’n’B.

Для горожан и гостей «нефтяной столицы» страны работали фудкорте и чиллаут-зона, где можно было перевести дух и охладиться от летней жары.

Следующая остановка «Футбол жолы» – Уральск, куда фестиваль доберется 19 августа, чтобы подарить горожанам незабываемые впечатления. Детали – на сайте фестиваля.

Расписание «Футбол жолы» в городах Казахстана:

· 19 августа – Уральск

· 26 августа – Актобе

· 2 сентября – Кокшетау

· 10 сентября – Астана

· 16 сентября – Семей