Самый популярный казахстанский букмекер предлагает широкие линии на поединки первого тура топ-лиг с участием «Манчестер Сити», «Севильи» и «Ниццы».

АПЛ. «Бернли» – «Манчестер Сити». 12 августа, 01:00 (по времени Астаны)

«Бернли» вернулся в АПЛ из Чемпионшипа, и снова будет пытаться задержаться в элите под руководством француза Венсана Компани, который – вот ирония – в бытность игроком много сезонов отбегал в футболке именно «Манчестер Сити».

В межсезонье команда из Ланкашира старалась укрепиться, но все же по именам представляет собой едва ли не самый скромный клуб Премьер-лиги. Конкуренцию в этом смысле «Бернли» мог бы составить разве что другой не менее робкий пришелец из Чемпионшипа – «Лутон».

Коэффициенты на исход поединка, открывающего сезон АПЛ, в линии лучшего букмекера Казахстана Olimpbet выставлены следующие: П1 – 9.25, Х – 5.78, П2 – 1.32.

Неудивительно, что именно так. «Ман Сити» приезжает в гости к «Бернли» явно раздраженным. Манчестерцы несколько дней назад драматически слили победу в Суперкубке страны. Они пропустили ответный гол от «Арсенала» буквально на последних секундах основного времени, а затем проиграли по пенальти. Немудрено, если перед поездкой в Ланкашир главный тренер гостей Пеп Гвардиола колючим ершиком прошелся по эго своих звездных подопечных. А это означает, что хозяевам следует остерегаться.

Эксперты Olimpbet также предлагают коэффициент 1.98 к общему тоталу матча (3) бол. Не особо верится, что «Бернли» смогут долго безошибочно работать в обороне против монструозных гостей. Пропустят один гол – посыпятся.

А на вариант победы «Ман Сити» с форой (-1,5) можно сделать ставку с кэфом 1.9. Кстати, в минувшем марте команды играли в 1/4 Кубка страны. Тогда манчестерцы дома унизили команду Компани со счетом 6:0. А в сезоне 2021/2022, перед тем как «Бернли» вылетел из АПЛ, два поединка завершились в пользу «Ман Сити» с общим счетом 8:0.

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Ла Лига. «Севилья» – «Валенсия». 12 августа, 02:00

Болельщиков ожидает интересное противостояние уже в первом туре сезона Ла Лиги. Например, очень любопытно посмотреть кондицию хозяев на старте сезона, ведь Хосе Луис Мендилибар воспринимается севильскими фанами не иначе как спаситель.

62-летний наставник взялся за команду в минувшем марте, когда та находилась в зоне вылета в Сегунду. Но за считанные недели он сумел мотивировать подопечных и скорректировать их игру. В итоге они не только удержались в элите, но и в седьмой раз выиграли турнир Лиги Европы.

В товарищеских поединках межсезонья «Севилья» смотрелась неровно – победы чередовала с поражениями. Ничуть не лучше выглядели, впрочем, и оппоненты. «Валенсия» в очередной раз не получила денег на усиление состава, и теперь, также чудом избежав вылета из Ла Лиги, снова будет бороться за жизнь среди «богатых и знаменитых».

Очень интересно, сможет ли легенда клуба Рубен Бараха (проведший десять сезонов в футболке «летучих мышей» во времена игровой карьеры) сколотить боеспособный коллектив.

В линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet «Севилья» обозначена явным фаворитом поединка: П1 – 1.99, Х – 3.54, П2 – 3.99. Большая вероятность, что андалусийцы начнут сезон спокойной домашней победой.

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Лига 1. «Ницца» – «Лилль». 12 августа, 01:00

Оба соперника не так чтобы мощно усилились в межсезонье – по крайней мере, ни одного по-настоящему звездного приобретения оппоненты не совершили. Но традиционно обе команды причисляются к крепким середнякам с амбициями на зону Лиги чемпионов.

У «Лилля», правда, из сезона в сезон тянется одна проблема. Команда – исключительно домашняя, и на выезде играет посредственно. Посмотрим, как будет на этот раз, но в прошлом сезоне 43 из 67 набранных в турнире очков «доги» выгрызли именно на своем поле.

В свою очередь у «Ниццы» – малоопытный тренер. 37-летний бывший игрок клуба Дидье Дигар пользуется поддержкой руководства, и все в его руках и голове, но рассчитывать ему приходится на игроков даже по меркам Лиги 1 не самых топовых. Впрочем, у оппонентов ситуация не лучше. Что у «Ниццы», что у «Лилля» с «лишними» деньгами нынче не совсем благополучно.

Эксперты уже предрекают обоим клубам места в лучшем случае в районе десятой строчки по итогам грядущего сезона. Но пока это теория. А практические сессии стартуют уже через несколько часов.

В линии самого надежного букмекера Казахстана коэффициенты на предстоящий поединок выставлены следующие: П1 – 2.98, Х – 3.48, П2 – 2.43. Как видим, аналитики не наблюдают в этой паре однозначного фаворита. Амбиции (если они есть) команды будут доказывать уже по ходу сезона.

Также эксперты Olimpbet предлагают вариант ставки на тотал первого тайма (1) бол. с коэффициентом 1.87. В последние пару сезонов Лига 1 стала гораздо результативнее, и голов сейчас в ней забивается немало.

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