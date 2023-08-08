С любовью к футболу – на берегу Каспия прошел масштабный фестиваль от КФФ и Olimpbet

«Футбол жолы» отгремел в Актау! Вслед за шымкентцами жители морской столицы смогли стать ближе к футбольной культуре и вдохновиться наследием этого спорта в Казахстане.

Все воскресенье город буквально дышал футболом – просторная набережная Актау на целый день превратилась в место притяжения тысяч горожан. Именно здесь большой спортивно-развлекательный фестиваль «Футбол жолы» совершил свою вторую остановку.

Памятный праздник организовали Казахстанская федерация футбола и букмекер номер 1 в стране – Olimpbet, который не на словах, а на деле поддерживает отечественный спорт.

Благодаря усилиям организаторов актаусцы увидели все три главных футбольных награды страны: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, кубок и суперкубок Казахстана. Также гости могли взять автографы у игроков ФК «Каспий», пообщаться с ними и сделать фото.

Повышенный интерес вызвал организованный тут же городской футбольный турнир. В нем соревновались десятки любительских команд. На игровой площадке и вокруг нее царили нешуточные страсти. Спортсмены показали высокий уровень подготовки и зрелищность, а болельщики не жалели эмоций.

Также на фестивале были организованы и другие игровые активности. Среди них такие редкие, но набирающие популярность дисциплины, как панна (футбол с целью пробросить мяч между ног противника), сабсоккер («сидячий» футбол под столом), футбольный дартс и прочие. Интересно, что это? Ждите приезда «Футбол жолы» в ваш город (список ниже).

Помимо спортивных активностей и призов фестиваль «Футбол жолы» всегда дарит гостям мощный музыкальный заряд. В Актау хэдлайнером шоу-программы стал романтичный Akim (экс-солист группы Newton). Выступали и другие коллективы.

«Футбол жолы» вызывает интерес и у популярных спортивных блогеров. Специально на фестиваль в Актау приехали Нурсултан Курман и Айбек Кабылша.

Мероприятие также посетили президент КФФ Адилет Барменкулов, заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев, директор департамента региональных отношений КФФ Диас Абдрахманов и руководитель департамента физкультуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев.

Следующий пункт на пути фестиваля – Атырау. 13 августа на площади Исатая и Махамбета главное спортивно-развлекательное событие страны подарит горожанам незабываемые впечатления. Детали – на сайте фестиваля.

Расписание «Футбол жолы» в городах Казахстана:

· 13 августа – Атырау

· 19 августа – Уральск

· 26 августа – Актобе

· 2 сентября – Кокшетау

· 10 сентября – Астана

· 16 сентября – Семей