Тренер MMA подарил пожизненный абонемент подростку из Павлодара, над которым издевались сверстники

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Тренер по MMA Болат Сулейменов подарил пострадавшему от рук ровесников подростку из Павлодара пожизненный абонемент на тренировки в своем зале. 

Напомним, павлодарский подросток был избит ровесниками. Подросток многократно подвергался унижениям, а история обрела резонанс благодаря фонду «НеМолчиKZ».

 
 
 
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Публикация от Болат Сулейменов (@buka_films_14)

«Мы все дружно поддерживаем Никиту. Плохое дело сделано его недоброжелателями, за что они понесут суровое наказание. Но надо смотреть только вперед и извлекать только лучшее, так как сильный в плохом видит хорошее, а слабый и в хорошем заметит плохое.

Захочет Никита ходить к нам или нет, это его выбор, но наша дружба теперь с ним до конца», – отметил тренер.

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