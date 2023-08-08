Тренер MMA подарил пожизненный абонемент подростку из Павлодара, над которым издевались сверстники

Тренер по MMA Болат Сулейменов подарил пострадавшему от рук ровесников подростку из Павлодара пожизненный абонемент на тренировки в своем зале.

Напомним, павлодарский подросток был избит ровесниками. Подросток многократно подвергался унижениям, а история обрела резонанс благодаря фонду «НеМолчиKZ».

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«Мы все дружно поддерживаем Никиту. Плохое дело сделано его недоброжелателями, за что они понесут суровое наказание. Но надо смотреть только вперед и извлекать только лучшее, так как сильный в плохом видит хорошее, а слабый и в хорошем заметит плохое.

Захочет Никита ходить к нам или нет, это его выбор, но наша дружба теперь с ним до конца», – отметил тренер.

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