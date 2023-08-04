Пегула vs Свитолина: расклады Olimpbet на четвертьфиналы WTA 500 в Вашингтоне

В США стартовала традиционная серия престижных хардовых турниров. Один из них проходит в американской столице, где сегодня определятся полуфиналистки

Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина). 22:00 (время Астаны)

Четвертая ракетка мира из США Джессика Пегула за выход в полуфинал домашних соревнований сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 27 место в рейтинге WTA. Теннисистки вернулись на корт после Уимблдона, где обе проиграли будущей чемпионке Маркете Вондрусовой из Чехии. Пегула сделала это в 1/4-й, а Свитолина – в матче за выход в финал.

В Вашингтоне обе соперницы высоко мотивированы. Свитолиной нужно доказать, что ее полуфинал в Лондоне не был случайностью. А Пегуле надо подтверждать свой высокий рейтинг.

«Свитолина – невероятный соперник. То, что она сделала после возвращения после родов, действительно потрясающе. Я чувствую, что она вернулась с новым мировоззрением, и это видно на корте. Она очень усердно соревнуется и на самом деле не сбилась с ритма. Это будет действительно тяжело», – сказала американка перед игрой.

Для Пегулы в Вашингтоне это будет лишь второй матч. В первом она легко разделалась с соотечественницей Пэйтон Стирнс, находящейся вне топ-50 (6:3, 6:4). Свитолина же провела на игру больше и соперницы были покруче. Сначала она в первом круге не без труда прошла 19 ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко (7:6 (7:2), 6:4), а затем выбила из борьбы россиянку Дарью Касаткину, занимающую 11 место в мировом рейтинге (6:2, 6:2).

Однозначно, матч будет непростым для обеих соперниц. Аналитики Olimpbet отдают небольшое предпочтение Пегуле за счет ее высокого рейтинга – П1 – 1.6, П2 – 2.32. В актив американке можно занести и тот факт, что она долго держится в игре за счет подачи, а Свитолина всегда долго раскачивается в начале матча. Вероятно, этот поединок будет затяжным – Тот (21.5) Б – 1.87.

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Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США). 22:00

Не менее захватывающим обещает быть и другой четвертьфинал, в котором сыграет еще одна амбициозная хозяйка корта Кори Гауфф. В соперницы 19-летней седьмой ракетке мира досталась топ-15 Белинда Бенчич из Швейцарии.

В июле американка провалила Уимблдон, вылетев в первом же круге, и с тех пор отдыхала целый месяц, прежде чем выйти на хардовый корт в Вашингтоне. В стартовом матче она уверенно переиграла низкорейтинговую соотечественницу Хейли Баптист (6:1, 6:4).

Что касается Бенчич, она в первом круге прошла россиянку Анастасию Потапову, которая снялась с матча, а затем обыграла менее рейтинговую американцу Лорен Дэвис (6:1, 6:4).

Гауфф и Бенчич играют в атакующий теннис. Американка бьет мощнее, но эмоционально менее стабильна. Швейцарка же хороша в обороне, но в последних встречах гарантировано проигрывает представительницам топ-10.

Эксперты Olimpbet считают, что у Гауфф больше шансов выйти в полуфинал – П1 – 2.08, П2 – 1.74. Стоит ожидать, что победительница определится в трех сетах. Коэффициент на победу Гауфф со счетом 2:1 составляет 4.4, а на успех Бенчич по итогам трех партий – 4.9.

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