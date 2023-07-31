Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник

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Большим событием для жителей Шымкента стало открытие фестиваля «Футбол жолы». Тысячи болельщиков увидели главные футбольные награды страны, отлично провели время и унесли в сердцах гордость за спортсменов, которые писали историю казахстанского футбола.

Фестиваль «Футбол жолы» – первое масштабное событие, посвященное казахстанскому футболу.

Казахстанская федерация футбола и самый популярный букмекер страны Olimpbet организовали беспрецедентный тур по регионам республики. Его цель – отдать должное 110-летней истории казахстанского футбола, популяризовать достижения наших спортсменов и «заразить» болельщиков из разных городов еще большей страстью к самому любимому виду спорта в мире.

За два месяца большой спортивно-развлекательный фестиваль побывает в 8 регионах страны. А 30 июля он стартовал в Шымкенте.

Гостями самого первого «Футбол жолы» стало около 9 тысяч человек. Они смогли увидеть лично и сфотографироваться с главными футбольными трофеями: чемпионским тондо Казахстанской премьер-лиги, кубком и суперкубком Казахстана.

Болельщики знакомились с историческими вехами казахстанского футбола в специально оформленном пространстве. А также брали автографы у игроков клуба «Ордабасы», слушали выступление популярного рэпера Shiza, участвовали в многочисленных активностях и выигрывали призы от генерального партнера «Футбол жолы» – Olimpbet.

Кроме того, на фестивальной площадке прошел любительский турнир по футболу. За звание чемпиона города боролось около 30 команд.

Среди почетных гостей, принявших участие в старте «Футбол жолы», были заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Шымкента Ермек Дарменов и генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Андрей Дудин.

Как отзывались гости фестиваля, столь масштабного мероприятия, посвященного казахстанскому спорту, в городе не припомнят. И они очень рады, что Шымкенту выдалась честь открыть этот большой футбольный тур.

Следующий пункт на карте «Футбол жолы» – Актау. Там 6 августа на берегу Каспия пройдет не менее громкое и масштабное событие. Детали – на сайте фестиваля.

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