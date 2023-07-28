Четвертьфиналы турнира АТР в Гамбурге в раскладах Olimpbet

На грунтовом турнире АТР 500 Hamburg European Open топовые теннисисты сегодня сыграют за выход в полуфинал. И вот какие коэффициенты у самого популярного букмекера Казахстана.

Александр Зверев (Германия) – Люка Ван Аш (Франция). 19:50 (время Астаны)

Зверев, 19 ракетка мира, после Уимблдона уже второй раз подряд предпринимает попытку выиграть грунтовый турнир. На предыдущих соревнованиях в шведском Бостаде он был остановлен в четвертьфинале россиянином Андреем Рублевым. В Гамбурге он четвертый сеянный и шансов выйти в 1/2-ю больше.

Здесь в четвертьфинале противостоять ему будет менее опытный 19-летний представитель Франции Люка ван Аш, занимающий 77 место в рейтинге АТР. Перед этим немец в двух сетах расправился на домашней арене со словаком Алексом Молчаном (6:0, 6:3) и с соотечественником Максимилианом Мартерером (6:3, 7:5).

Ван Аш пока для немца самый сложный соперник на турнире. Молодой француз быстро двигается по корту и хорошо играет на задней линии, но испытывает серьезные проблемы на приеме, если попадается соперник с мощной подачей. А высокомотивированный Зверев как раз может отличиться в этом компоненте.

Для француза это также третий матч в Гамбурге. В первом круге он выбил соотечественника Александра Мюллера (7:6 (7:3), 6:4), а затем не без труда прошел испанца Алехандро Давидовича Фокина (3:6, 7:6 (7:5), 6:4). Ван Аш до этого выигрывал только «Челленджеры», поэтому тоже высокомотивирован. Тем более, что грунт является самым удобным для него покрытием.

Аналитики Olimpbet считают Зверева фаворитом матча – П1 – 1.2, П2 – 4.68. Коэффициент на то, что он снова выиграет в двух сетах, равен 1.62.

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Каспер Рууд (Норвегия) – Артур Филс (Франция). 22:00

Рууду, четвертой ракетке мира, который в Гамбурге является первым сеянным, в матче за выход в полуфинал также достался представитель Франции, входящий в топ-80. Причем Филсу тоже 19 лет.

Двух предыдущих соперников на турнире француз обыграл в двух партиях – сначала колумбийца Даниэля Элахи Галана, затем серба Душана Лайовича. Филс неплохо играет на грунтовом покрытии и может доставить Рууду некоторые проблемы.

Норвежец приехал в Германию после финала в Бостаде, где проиграл россиянину Андрею Рублеву (6:7 (3:7), 0:6). После столь обидного поражения, когда трофей был так близко, Рууд очень заряжен. Но, возможно, норвежец устал. Он проводит уже седьмой матч за восемь дней, а двух предыдущих соперников в Гамбурге выбил только в трех сетах.

При этом эксперты Olimpbet уверены в победе Рууда – П1 – 1.25, П2 – 4. Вероятно, что юный талант из Франции сможет забрать у топового теннисиста одну партию, коэффициент на успех норвежца со счетом 2:1 – 3.5.

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