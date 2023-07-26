«Реал» против «МЮ»: расклады Olimpbet

«Хьюстон, у нас…» Товарищеский матч «сливочных» и «красных дьяволов» обещает стать жарким зрелищем для американской публики.

«Реал» – «Манчестер Юнайтед». 27 июля, 06:30 (по времени Астаны)

Обе команды сейчас находятся в США, где совмещают тренировки и многочисленные промо-акции с товарищескими поединками. Так, несколько дней назад «Реал» обыграл на американской земле «Милан» (3:2), а «Манчестер Юнайтед» смог одолеть «Арсенал» (2:0).

В поединке против миланцев ворота «сливочных» защищал не Тибо Куртуа – тренерский штаб решил посмотреть в деле второго кипера, украинца Андрея Лунина. И минимум один пропущенный гол был, откровенно говоря, на его счету. Если Лунин выйдет против «МЮ», англичане могут рассчитывать на свой гол, и не один. Андрей не выглядит сейчас как вратарь, готовый бороться за основу «Реала».

В линии главного букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исход поединка, который пройдет в Хьюстоне на NRG Stadium, демонстрируют, что перед нами предстанут во многом равные оппоненты.

В составах обеих команд – россыпь мировых звезд, турнирный тремор отсутствует, и главная задача игроков – убедить тренерские штабы команд в собственной пользе в контексте предстоящего клубного сезона. Варианты ставок на исходы предлагаются следующие: П1 – 2.42, Х – 3.66, П2 – 2.75.

Многоопытному коучу Карлу Анчелотти предстоит выстраивать игру мадридской команды уже без суперфорварда Карима Бензема, который уехал «зарабатывать на старость» в Саудовскую Аравию. Тренер же «красных дьяволов» Эрик тен Хаг после критики команды в начале тренировочного процесса может быть доволен – в трех «товарняках» его подопечные выиграли трижды и не пропустили еще ни одного мяча.

Также аналитики Olimpbet предлагают коэффициенту 1.96 на победу «МЮ» в первом тайме с форой (0). И стоит обратить внимание на общий тотал матча (3) бол за 1.95. Ведь несмотря на то, что во время матча в Хьюстоне обещают +33 градуса, звездные игроки все же будут играть в футбол, а не заниматься перекатыванием мяча с перерывом на водопои. Это предсезонные коммерческие турне грандов, здесь «своя атмосфера».

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