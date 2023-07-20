«Тобол» в Финляндии – расклады Olimpbet на матч с «Хонкой»

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Составят ли костанайцы компанию «Актобе» и «Ордабасы» во втором раунде Лиги конференций?

 

«Хонка» (Эспоо, Финляндия) – «Тобол» (Костанай, Казахстан). 20 июля, 22:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:2.

В домашней встрече «Тобол» имел огромное преимущество: владел мячом 59% игрового времени, подал заметно больше угловых (12-2), а перевес казахстанской команды по ударам в створ был и вовсе подавляющим (10-1)!

Однако костанайцам удалось добиться минимального перевеса по забитым мячам, причем по ходу матча им пришлось отыгрываться, а победный гол они смогли провести лишь за 15 минут до финального свистка.

Счет 2:1 не позволяет «Тоболу» чувствовать себя спокойно перед ответной частью двухраундового противостояния. На своем поле «Хонка», поддерживаемая родными болельщиками, наверняка с первых же минут завладеет инициативой и территорией.

«Желто-зеленым» главное – не паниковать и не жаться сильно к своим воротам при стремлении удержать устраивающий их результат. Впрочем, эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что хозяева сумеют отличиться: «Хонка» забьет – да за 1.29.

Самый популярный букмекер Казахстана также полагает, что у клуба из Эспоо больше шансов на победу в ответном матче: П1 – 2.47, Х – 3.24, П2 – 2.81. Однако фаворитом по сумме двух встреч, причем явным, аналитики считают костанайцев: проход «Хонки» – 2.92, проход «Тобола» – 1.38.

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