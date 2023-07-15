Коэффициенты Olimpbet на сенсационной финал Уимблдона

На Открытом чемпионате Великобритании сегодня определится победительница в женском розыгрыше.

Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис). 19:00 (время Астаны)

Независимо от того, кто из этих теннисисток станет чемпионкой Уимблдона, она получит приписку «сенсационная». Впрочем, и сам финал называют именно таким. Еще бы, мало кто мог представить, что за трофей будут биться Вондроушова, занимающая 42 место в рейтинге WTA, и Жабер – шестая ракетка мира.

Ни представительница Туниса, ни уж тем более Польши в число фавориток не входили, ведь за титул приехали биться лидеры тура – прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина, первая ракетка Ига Свентек и вторая ракетка Арина Соболенко. Но все звезды были сенсационно повержены.

Жабер в четвертьфинале выбила Рыбакину (6:7 (5:7), 6:4, 6:1). А в 1/2-й также неожиданно переиграла Соболенко, затратив всего на два гейма больше (6:7 (5:7), 6:4, 6:3). Свентек же в четвертьфинале уступила вернувшейся из декрета украинке Элине Свитолиной (5:7, 7:6 (7:5), 2:6), которую затем в матче за выход в финал Вондроушова вынесла в два сета с одинаковым счетом 6:3.

В этом сезоне теннисистки встречались уже дважды, и оба матча остались за Вондроушовой. Сначала она обыграла Жабер на Australian Open, а затем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Правда, оба турнира были на харде. Но как минимум, психологическое преимущество будет на стороне чешки.

При этом Жабер – теннисистка более опытная. Она еще не побеждала на турнирах «Большо шлема», но имеет опыт игры в финалах, в отличие от оппонентки. И ее превосходство за счет этого признает и сама чешка.

«В прошлом году Онс был в финале Уимблдона. Она также была в финале US Open. Жабер привыкла играть финалы на турнирах «Большого шлема». Это будет тяжелый матч», —сказала Вондроушова на предматчевой пресс-конференции. – Я чувствую, что в некоторых вещах мы одинаковы. Мы играем дропшоты и резанные».

В чем теннисистки действительно похожи, так это в том, что подошли к Уимблдону, проделав большую работу и по ходу турнира совершенствуя свою игру. Жабер, известная эмоциональными срывами на корте, однозначно стала более хладнокровной, благодаря чему теперь совершает меньше невынужденных ошибок. Но она все также позволяет соперницам забирать очки на своей подаче. Вондроушова, в свою очередь, набирает ход, восстанавливаясь после травмы, и рвется к более высокому месту в рейтинге. Чешка является левшой, что доставляет ее соперницам дополнительное неудобство.

«Маркета – отличная теннисистка. Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш, – отметила перед матчем Жабер, вспомнив, как выбила с Уимблдона Рыбакину. – Я много работаю с тренером по психологии, это очень помогает. Я очень горжусь собой. Прежняя я уже бы, наверное, проиграла и уехала домой. Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Соперница может подать эйс на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась это принимать».

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче небольшое предпочтение Жабер, учитывая ее опыт в игре на турнирах «Большого шлема» – П1 – 2.79, П2 – 1.47.

Можно ожидать, что матч получится упорным – Тот (21.5) Б – 1.92. Шансы на то, что Жабер выиграет в двух сетах, оцениваются как 2.12. А вот на то, что Вондроушова разгромит соперницу в двух партиях, предлагается хороший коэффициент – 4.2.