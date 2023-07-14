Розыгрыш призов от Olimpbet для поклонников киберспорта – уже сегодня! 

В 19:00 стартует прямой эфир, где станут известны обладатели крутых геймерских устройств. Не пропустите итоги акции Upgrade Major.

В пятницу вечером в прямом эфире пройдет розыгрыш призов для участников щедрой акции от Olimpbet – Upgrade Major. Ее общий призовой фонд составил 7 млн. тенге.

Участвуя в Upgrade Major, можно выиграть топовый десктоп Asus G35CG, ноутбук ASUS ROG Strix G15, игровую консоль Steam Deck, VR-шлем Oculus Quest 2, другие премиальные устройства и фрибеты.

В акции могли принять участие все, кто сделал ставку (ординар) от 3000 тг. с коэффициентом от 1.5 на сайте или в приложении Olimpbet в разделе «КИБЕР БУМ». В розыгрыше участвуют ставки, сделанные до 9 июля 2023 года включительно.

Подходящие по условиям ставки фиксировались автоматически. А победители определятся случайным образом уже сегодня, в 19:00.

Чтобы узнать итоги акции, смотрите розыгрыш Upgrade Major на YouTube-канале Olimpbet Play.

Кстати, самый щедрый букмекер страны также объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице «100% CASHBACK».