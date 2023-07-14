Розыгрыш призов от Olimpbet для поклонников киберспорта – уже сегодня! 

Теги Ставки на спорт Dota Киберспорт Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В 19:00 стартует прямой эфир, где станут известны обладатели крутых геймерских устройств. Не пропустите итоги акции Upgrade Major.

 

В пятницу вечером в прямом эфире пройдет розыгрыш призов для участников щедрой акции от Olimpbet – Upgrade Major. Ее общий призовой фонд составил 7 млн. тенге.

Участвуя в Upgrade Major, можно выиграть топовый десктоп Asus G35CG, ноутбук ASUS ROG Strix G15, игровую консоль Steam Deck, VR-шлем Oculus Quest 2, другие премиальные устройства и фрибеты.

В акции могли принять участие все, кто сделал ставку (ординар) от 3000 тг. с коэффициентом от 1.5 на сайте или в приложении Olimpbet в разделе «КИБЕР БУМ». В розыгрыше участвуют ставки, сделанные до 9 июля 2023 года включительно.

Подходящие по условиям ставки фиксировались автоматически. А победители определятся случайным образом уже сегодня, в 19:00.

Чтобы узнать итоги акции, смотрите розыгрыш Upgrade Major на YouTube-канале Olimpbet Play.

Кстати, самый щедрый букмекер страны также объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице «100% CASHBACK».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий