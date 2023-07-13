В Olimpbet дали расклады на домашнюю встречу «Тобола» с финской «Хонкой»

13 июля костанайский «Тобол» проведет свой первый матч квалификации Лиги конференций, в соперниках – клуб «Хонка» из города Эспоо.

«Тобол» (Костанай, Казахстан) – «Хонка» (Эспоо, Финляндия). 13 июля, 21:00 (время Астаны).

На днях «Тобол» совершил мощное усиление. Правда, пока только административное, пригласив на пост директора клуба известного в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Несомненно, такое громкое назначение добавит положительных эмоций и уверенности как игрокам костанайской команды, так и ее болельщикам.

В то же время «желто-зеленые» лишились своего ведущего защитника Александра Марочкина, который в летнее трансферное окно решил перейти в «Астану». Это очень серьезная потеря для «Тобола», и тренерскому штабу «комбайнеров» придется решать проблему центра обороны в спешном порядке.

Впрочем, «Хонка» – не тот соперник, которого костанайцам стоит сильно бояться, однако и расслабляться заранее ни в коем случае нельзя. На международной арене коллектив из Эспоо не новичок, хотя он редко когда проходил дальше первого раунда квалификации.

В составе команды, возглавляемой тренером Весой Васарой, играет такой исполнитель, как Роман Еременко. Он известен по выступлениям за московские «Спартак» и ЦСКА, казанский «Рубин», киевское «Динамо», а также национальную сборную Финляндии. Есть в «Хонке» и легионеры из Бразилии, Германии, Колумбии, Ганы, Эквадора, Нидерландов.

В общем, футболистов «Тобола» ожидает увлекательное противостояния, и эксперты Olimpbet полагают, что у представителя Казахстана есть неплохие перспективы пройти в следующий раунд квалификации Лиги конференций.

Самый надежный букмекер страны видит костанайцев явными фаворитами домашнего матча с «Хонкой»: П1 – 2.1, Х – 3.21, П2 – 3.55. Что касается итогов двухраундового соперничества, то здесь ситуация более равная. Проход «Тобол» – 1.8, проход «Хонка» – 1.94.

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