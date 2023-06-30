ФК «Кайсар» и БК Olimpbet подписали спонсорский контракт сроком на три года

Ведущий казахстанский букмекер Olimpbet объявил о заключении трехлетнего спонсорского контракта с кызылординским футбольным клубом «Кайсар». Это сотрудничество стало возможным благодаря продолжению политики компании по поддержке профессионального казахстанского спорта.

В Olimpbet отметили амбициозность целей руководства клуба, четкий план развития и с готовностью поддержали их.

«Нам особенно приятно заключить долгосрочное соглашение с «Кайсаром» в год его 55-летия! Мы не понаслышке знаем о славных футбольных традициях в регионе, и очень важно, что теперь у нас появился стратегический партнер в Кызылорде», – сказал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

«У Olimpbet есть большой опыт по работе с отечественными клубами, и мы будем рады помочь нашему новому партнеру в вопросах развития и работы с фанатским сообществом. Уверен, за годы нашего сотрудничества «Кайсар» добьётся новых высот», – сообщил Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet.

Директор ФК «Кайсар» Садык Мустафа также отметил важность этого сотрудничества. По его словам, у клуба много планов, и поддержка со стороны надежного партнера сейчас важна как никогда.

«Я очень рад, что столь авторитетный казахстанский букмекер как​ Olimpbet стал генеральным партнером нашего футбольного клуба. На каждой игре «Кайсара» должна быть особая​ атмосфера. И благодаря поддержке спонсора мы сможем активизировать фан-движение, приглашать на​ матчи известных исполнителей, проводить розыгрыши и организовывать другие совместные мероприятия», – рассказал Садык Мустафа.



СПРАВКА

Olimpbet – казахстанский национальный букмекер № 1. В компании осознают важность спорта, инвестируют в укрепление спортивной общественности и заключают спонсорские контракты с ведущими федерациями, клубами и спортсменами.

В Olimpbet ценят доверие клиентов и ставят их интересы на первое место. Для самого популярного букмекера страны важно, чтобы казахстанцы наслаждались игрой в безопасной и здоровой среде. Поэтому компания внедряет принципы ответственной игры во все аспекты своей деятельности.

На церемонии награждения «Выбор года в Казахстане 2022» Olimpbet был удостоен звания «Социально-ответственная компания в спорте № 1». Кроме того, программа лояльности Olimpbet «Бонус клуб» была признана лучшей в беттинге.

Olimpbet является признанным лидером индустрии, лауреатом «Премии РБ 2022» в номинации «Лучший букмекер Казахстана» и победителем в номинации «Букмекер № 1» на церемонии вручения «Выбор года в Казахстане 2022».

«Кайсар» – казахстанский футбольный клуб из Кызылорды. Двухкратный обладатель Кубка Казахстана (1998/99, 2019), финалист Кубка Казахстана: 1997/98, четырёхкратный победитель Первой лиги (1995, 2005, 2012-2013, 2016). Матчи проводит на центральном стадионе имени Гани Муратбаева.