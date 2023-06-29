Свентек идет за первым в карьере трофеем на траве

Сильнейшие теннисистки мира бьются за титулы, чтобы подойти в хорошей форме к Уимблдону. И вот какие расклады дает самый популярный букмекер Казахстана.

Ига Свентек (Польша) – Анна Блинкова (Россия). WTA 250 Бад-Хомбург, 29 июня, 20:30 (время Астаны)

Уже на этой неделе в жизни первой ракетки мира Иги Свентек может произойти знаменательное событие – она может выиграть первый в карьере турнир на траве. На этом покрытии представительница Польши играет обычно не так мощно, как на харде или грунте, но по ходу соревнований в немецком Бад-Хомбурге она призналась, что к ней пришла присущая обычно уверенность.

Этот турнир для Свентек первый после триумфа на «Ролан Гаррос». Сначала перестройка с грунта на газон ей далась непросто. Она проиграла в стартовом игре с немкой Татьяной Марией первую партию 5:7, но затем быстро адаптировалась и последующих сетах разгромила соперницу (6:2, 6:0). А в следующем матче она не оставила шансов швейцарке Жиль Тайхманн (6:3, 6:1).

Сегодня Свентек сыграет уже за выход в полуфинал. Ее соперница Блинкова занимает в рейтинге WTA 39 место. Она дошла до 1/4-й, также одержав две победы. И если сначала россиянка с трудом выбила из борьбы хозяйку корта Сабину Лисицки (3:6, 6:1, 7:5), то затем обыграла канадку Лейлу Фернандес (7:5, 6:2), которую легкой соперницей на траве назвать нельзя.

Несмотря на то, что класс Свентек гораздо выше, Блинкова может доставить небольшие проблемы. Все-таки газон – покрытие быстрое, и бывает сложно успеть за мощной подачей оппонента, что первая ракетка мира уже и продемонстрировала, проиграв несколько геймов и даже сет.

Эксперты Olimpbet уверены, что Свентек на своем первом травяном турнире в сезоне оформит выход в полуфинал – П1 – 1.1, П2 – 6.72. На то, что сильнейшая теннисистка мира проиграет один сет, предлагается коэффициент 4.3.

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Джессика Пегула (США) – Кори Гауфф (США). WTA 500 Истборн, 29 июня, 17:30

Интересная битва двух американок из топ-10 ожидается на турнире в Истборне. Пегула, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, и Гауфф, идущая на седьмой строчке, также сыграют за выход в полуфинал. Теннисистки выступают в дуэте в парном разряде и знают игру друг друга как никто другой. Но тем интереснее будет матч.

29-летняя Пегула, хоть и находится выше в рейтинге, но на траве чувствует себя некомфортно. 19-летнюю Гауфф же называют одной из фавориток предстоящего Уимблдона, отмечая, что на траве она свой потенциал еще не раскрыла.

Теннисистки по-разному провели матчи 1/8-й. Пегула, не набравшая форму, испытала трудности в игре против колумбийки Марии Осорио (6:2, 1:6, 6:3). А вот Гауфф не оставила шансов хозяйке корта Джоди Беррейдж, отдав ей всего два сета (6:1, 6:1). При этом она весьма уверенно берет свою подачу, тогда как Пегула совершает невынужденные ошибки.

Уверенности Гауфф добавляет и тот факт, что у нее нет отдельных предпочтений по покрытиям, а быстрая трава как раз подходит для ее атакующего стиля.

Аналитики Olimpbet отдают небольшое предпочтение в этом американском дерби Гауфф – П1 – 2.28, П2 –1.63. Учитывая, что соперницы хорошо знакомы, можно ожидать, что матч будет затяжным – Тот (22.5) Б – 2.04.

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