Рыбакиной пора заканчивать череду поражений в преддверии Уимблдона

Сильнейшие теннисистки мира проводят последние подготовительные турниры перед стартом «Большого шлема» в Лондоне. В Olimpbet дали расклады на топовые матчи понедельника.

WTA 500. Истборн. Елена Рыбакина (Казахстан) – Ван Сиюй (Китай). 26 июня, 18:45 (время Астаны)

За несколько дней до начала Уимблдона Елена Рыбакина решила принять участие в еще одном турнире на траве. На прошлой неделе она вернулась на корт после «Ролан Гаррос», на котором не смогла выступить нормально из-за вируса.

На турнире WTA 500 в Берлине первая ракетка Казахстана снова сенсационно вылетела, успев отыграть всего лишь два матча. В 1/8 финала Рыбакина проиграла хорватке Донне Векич (7:6 (7:1); 3:6; 4:6), а затем призналась, что ей было тяжело все из-за той же болезни.

В Великобритании к казахстанке приковано особое внимание, ведь она является прошлогодней чемпионкой Уимблдона. Местные СМИ выражают сомнения по поводу ее физической формы. Сама же теннисистка призналась, что перед Истборном не восстановилась на сто процентов, но планирует прибавлять от матча к матчу, чтобы завершить подготовку к лондонскому турниру «Большого шлема» в хороших физических и эмоциональных кондициях. Тем более что в обновленном рейтинге WTA она осталась на третьем месте.

Ван Сиюй пробилась в основную сетку турнира в Истборне через сито квалификации. Можно сказать, что на траве она уже разыгралась. Для китаянки это уже третий турнир на данном покрытии. Но при этом в основной сетке дальше второго круга она не проходила. И с соперницами уровня Рыбакиной не встречалась.

Сиюй занимает в рейтинге WTA 73 место, и даже встречаясь с нетоповыми оппонентками, прикладывала немалые усилия для победы, теряя геймы на своей подаче.

Эксперты Olimpbet считают Елену Рыбакину однозначной фавориткой матча – П1 – 1.17, П2 – 5.2.

Но на то, что казахстанка возьмет один сет, а затем опять сенсационно проиграет, коэффициент – 10.

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WTA 250. Бад-Хомбург. Ига Свентек (Польша) – Татьяна Мария (Германия). 26 июня, 22:00

Первая ракетка мира Ига Свентек только возвращается на корт после победы на «Ролан Гаррос». Она не играла более двух недель, но не может еще дольше оставаться без практики, так как перед «Уимблдоном» нужно успеть перестроиться с грунтового покрытия на травяное.

Первый матч сезона на газоне Свентек сыграет в немецком Бад-Хомбурге. Она тут, конечно же, является главной фавориткой. На траве представительница Польши играет не так блестяще, но, все-таки у нее очень высокий уровень мастерства. «Уимблдон» 22-летняя теннисистка еще не выигрывала, поэтому было бы неплохо для победного настроя увезти трофей из Германии.

В первом круге 22-летняя Свентек сыграет с 35-летней хозяйкой турнира Татьяной Марией, которая занимает в мировом рейтинге 58 место. В Бад-Хомбурге немка стала первой сеянной в квалификации, которую успешно прошла. Но своим выступлением совершенно не впечатлила.

Не стоит исключать, что у Свентек могут возникнуть проблемы на траве. Но едва ли они случатся раньше топовых матчей на «Уимблдоне». Немка, играющая весьма пассивно, не создаст проблем первой ракетке мира, которая своей мощной подачей при правильном настрое способна разнести любую соперницу на любом покрытии.

Аналитики Olimpbet считают, что Свентек отдаст сопернице в лучшем случае пару геймов. Предлагаемый коэффициент на Тот (19.5) М – 1.74.

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