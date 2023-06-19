Проверка лидерских амбиций Казахстана в Белфасте и другие битвы группы Н

Olimpbet дает расклады на матчи Северная Ирландия – Казахстан, Словения – Дания и Финляндия – Сан-Марино.

Группа Н. Северная Ирландия – Казахстан. 20 июня, 00:45 (время Астаны)

После трех туров отборочного цикла Евро-2024 сразу четыре сборные группы Н набрали по шесть очков. Примечательно, что в этот квартет входит Казахстан, а не Северная Ирландия, отстающая от четверки лидеров на три балла.

По итогам очной встречи они могут встать в таблице вровень друг с другом. Но может случиться и так, что казахстанцы убегут от британцев в более серьезный отрыв.

Опираться на статистику в противостоянии «зелено-белой армии» и «ястребов» бессмысленно, так как прежде они никогда не выяснили между собой отношения. В рейтинге ФИФА между этими соперниками настоящая пропасть: Северная Ирландия занимает 59-е место, Казахстан – 112-е.

Однако на деле между ними вряд ли существует столь серьезная разница. Хотя эксперты Olimpbet считают хозяев предстоящего сражения явными фаворитами: П1 – 1.63, Х – 3.78, П2 – 5.97. Не менее серьезный перевес «зелено-белой армии» прогнозируется и по угловым: П1 – 1.36, Х – 7.5, П2 – 4.3.

При этом матч в Белфасте ожидается букмекерами «низовым»: Тот (2.5) М – 1.69, Б – 2.2. А наиболее вероятный счет, по их мнению, победа североирландцев 1:0 с кэфом 5.4.

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Группа Н. Словения – Дания. 20 июня, 00:45

Словенцы последними в группе Н потеряли очки, уступив в третьем туре квалификации Финляндии (0:2). Датчане же после сенсационной осечки в гостевом матче против Казахстана (2:3) с неимоверным трудом на своем поле одолели североирландцев (1:0).

Если бы эти соперники встречались между собой два-три года назад, вопрос относительно фаворита в их противостояния вообще бы не стоял. Однако сейчас «алая гвардия» – это лишь бледная тень самой себя «бронзового» образца Евро-2020.

Сборная Словении же за это время, как минимум, слабее не стала, так что вряд ли следует считать скандинавов безоговорочными фаворитами предстоящего сражения в Любляне.

Впрочем, аналитики Olimpbet полагают, что у Дании шансов на успех значительно больше, чем у Словении: П1 – 4.47, Х – 3.43, П2 – 1.89. Да и по угловым гости считаются фаворитами: П1 – 2.9, Х – 7.75, П2 – 1.6.

Кроме того, самый популярный букмекер Казахстана сильно сомневается, что хозяева смогут забить более одного гола: Словения (1.5) бол – 3.71.

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Группа Н. Финляндия – Сан-Марино. 19 июня, 22:00

Пожалуй, единственный матч четвертого тура квалификации в группе Н, в исходе которого можно быть абсолютно уверенным. Должно произойти нечто из области ненаучной фантастики, чтобы Финляндия недосчиталась очков по итогам домашней встречи с Сан-Марино.

Таким образом, «филины» практически наверняка останутся в группе лидеров своей шестерки, а то и единолично станут в ней первыми.

Эксперты совсем не верят в успех гостей: П1 – 1.01, Х – 22, П2 – 89. Для полноты картины можно добавить, что кэф на победу финнов с разницей в пять мячей ниже, чем на один забитый гол в исполнении «бело-голубых»: Ф1 (– 4.5) – 2.42 против Сан-Марино (0.5) бол – 3.85.

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