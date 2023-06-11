Olimpbet ждет жаркого футбола в Италии, Турции и Бразилии

«Специя» и «Верона» сразятся за право остаться в Серии А, «Фенербахче» идет за кубком страны, а «Палмейрас» в дерби с «Сан-Паулу» будет подтверждать амбиции на сезон.

Италия. Серия А. Матч за 17-е место. «Специя» – «Верона». 12 июня, 00:45

«Специя» и «Верона» набрали в сезоне по 31 очку, заняв соответственно 17-е и 18-е места. И, согласно вновь реанимированному (впервые с сезона 2004/2005) правилу лиги, сыграют в вынесенном матче за право остаться на следующий сезон в элите итальянского футбола.

«Специя» могла всего этого избежать, если бы не проиграла в 11 из 12 последних туров Серии А. Но падение на дно таблицы привело команду к страданиям. К тому же «Специя» (как и оппонент, впрочем) бездарно играет в атаке – команды за 38 туров забили всего по 31 мячу.

Самый популярный букмекер Казахстана логично исходит из экстремальной важности поединка для обеих команд-неудачников и не видит в нем фаворита. К тому же игра состоится на нейтральном поле, поддержка своих тиффози будет у соперников весьма относительной. А поставить на исходы игры в линии предлагается по следующим коэффициентам: П1 – 2.94, Х – 3.1, П2 – 2.68.

Мало предпосылок к тому, что соперники проведут зрелищный поединок. И уж как минимум никто из них не вознамерится с первых минут доминантно атаковать. Видится достаточно валидным вариант ставки на ничью в первые 45 минут за 2.01.

Кстати, для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» – «Истанбул Башакшехир». 11 июня, 23:45

В Суперлиге «Фенербахче» очень длительное время шел рядом с «Галатасараем», сражаясь за чемпионское звание. Но в конце сезона все-таки упустил своего заклятого оппонента.

Впрочем, Жорже Жезуш и его парни могут завершить сезон, выиграв титул. Для этого в финале Кубка страны им необходимо побеждать земляков из «Истанбул Башакшехир». И, учитывая отличную игровую форму «Фенера» в концовке сезона, эта задача видится более чем выполнимой.

Аналитики Olimpbet также считают желто-синих фаворитом кубкового финала – отсюда и соответствующие коэффициенты: П1 – 1.74, Х – 3.89, П2 – 4.7.

«Истанбул Башакшехир» тоже провел достаточно сильный сезон, финишировав в Суперлиге на пятой позиции. Победа в финале Кубка – шанс любимой команды президента Турции Реджепа Эрдогана все же попасть в еврокубки. Но шанс это достаточно призрачный, будем откровенны.



Также аналитики Olimpbet полагают, что кубковый финал может выдаться и результативным. «Фенер» – самая забивная команда Суперлиги завершившегося сезона (87 голов в 36 матчах). Да и на предварительных стадиях Кубка она знатно веселилась в атаке. Olimpbet предлагает поставить на Тот (2,5) Б мячей в игре за коэффициент 1.83.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице «100% CASHBACK».

Бразилия. Серия А. 10-й тур. «Сан-Паулу» – «Палмейрас». 12 июня, 01:00



«Палмейрас», судя по всему, серьезно намерен побороться в стартовавшем сезоне за звание чемпиона Серии А. В девяти турах Бразилейро подопечные португальского тренера Абеля Феррейры не проиграли еще ни разу (пять побед), забив 20 мячей.

В десятом туре зелено-белых «поросят» ожидает так называемая Королевская схватка – дерби с «Сан-Паулу». Хозяева поля пока что располагаются на девятой строчке, и уж точно у них не будет недостатка в мотивации и желании пообкусать жирные бочка соседа. Тем любопытнее станет проверить заявленные амбиции «Палмейраса».

Нынешняя команда Феррейры великолепна в атакующем комбинационном футболе и в реализации голевых моментов. Признаться, все это в последние годы можно было крайне редко наблюдать в матчах бразильской Серии А, где большинство участников стали заточены на оборонительный футбол и стерильное «владение ради владения».

В Olimpbet предлагают следующие коэффициенты на исход поединка: П1 – 3.06, Х – 3.31, П2 – 2.37.

Для любителей ставок без сильного риска можно присмотреться к варианту индивидуального тотала «Палмейраса» (1) бол за 1.58. Также любопытен вариант, что «Палмейрас» выиграет хотя бы в одном тайме» за 1.7.

Линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.