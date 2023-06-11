Российского бойца Марата Исаева закидали бутылками на турнире в Алматы

Российский боец Марат Исаев проиграл казахстанцу Серику Сармухаммеду на турнире по кулачным боям Nomad Fighting Championship в Алматы. Сразу после боя Исаев продемонстрировал трибунам неприличный жест.

После инцидента в бойца полетели пластиковые бутылки.

«Тише, тише, друзья! Не бросайте бутылки! Убедительная просьба, друзья — ведите себя прилично! В конце концов, давайте успокоимся!», — реагировал ринг-анонсер на происходящее.

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