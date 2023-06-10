Финал Лиги чемпионов: расклады Olimpbet на главный футбольный матч сезона

«Манчестер Сити» или «Интер»? В ночь с субботы на воскресенье по времени Астаны произойдет развязка самого престижного еврокубка.

«Манчестер Сити» (Англия) – «Интер» (Италия). 11 июня, 01:00 (время Астаны)

В финалы еврокубков-2022/23 вышли три итальянские команды. Но две из них свои решающие битвы уже проиграли: «Рома» уступила «Севилье» в Лиге Европы, «Фиорентина» не справилась с «Вест Хэмом» в Лиге конференций.

Все надежды поклонников «кальчо» теперь связаны с миланским «Интером», которому предстоит главное сражение за самый престижный из евротурниров. При этом и соперник у «нерадзурри» будет наиболее мощным и мастеровитым, сильнейший клуб Англии, а может, и всего мира – «Манчестер Сити».

Для «горожан» победа в Лиге чемпионов – больная тема. При Пепе Гвардиоле манкунианцы катком проходятся по противникам из АПЛ, регулярно пополняют клубный музей английскими кубками, однако для обретения статуса сильнейшей команды континента МС постоянно чего-то не хватает.

Последние десять сезонов «Ман Сити» неизменно выходил в плей-офф ЛЧ, дважды добирался до полуфиналов и один раз играл даже в финале. Но среди завоеванных евротрофеев в коллекции «небесно-голубых» по-прежнему значится одинокий Кубок УЕФА, взятый ими в далеком 1970-м году.

У «Интера» же подобных комплексов нет: одну только Лигу (Кубок) чемпионов миланцы выигрывали трижды, столько же раз прибирали к рукам и Кубок УЕФА.

Однако безоговорочным фаворитом финала, который состоится в Стамбуле, эксперты Olimpbet называют «Манчестер Сити»: П1 – 1.49, Х – 4.83, П2 – 7.05. При этом самый надежный букмекер Казахстана склоняется к тому, что матч на арене «Ататюрк Олимпьят» будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.16, Б – 1.75.

Аналитики прогнозируют внушительное преимущество англичан и по угловым: П1 – 1.29, Х – 11.5, П2 – 4.7. А вот по желтым карточкам фаворит – «Интер»: П1 – 3.1, Х – 4.4, П2 – 1.82.

В 2005-м году Стамбул подарил нам один из ярчайших за всю историю еврокубков финал Лиги чемпионов, в котором тоже встречались клубы из Италии и Англии. Тогда «Милан» к перерыву громил «Ливерпуль» со счетом 3:0, но трофей в итоге достался «скаузерам». Спустя 18 лет ждет красивого развития истории?

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.