Может ли что-то пойти не так в походе Свентек за третьим чемпионством на «Ролан Гаррос»?

В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции – неожиданный финал. Свои коэффициенты на него рассчитал самый популярный букмекер Казахстана.

Ига Свентек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия). 10 июня, 19:00 (время Астаны)

Пока все делали прогнозы на битву за трофей между первой и второй ракетками мира, белоруска Арина Соболенко неожиданно, если даже не сенсационно, проиграла в 1/2-й (6:7, 7:6, 5:7). И теперь с Игой Свентек, сильнейшей теннисисткой планеты, будет играть чешка Каролина Мухова, занимающая в рейтинге WTA лишь 43 место.

Представительница Польши, как и положено ее статусу, все шесть матчей на «Ролан Гаррос» прошла, особо не напрягаясь. Во всех встречах она не отдала соперницам ни одной партии. И только в полуфинале против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи позволила игре дойти до тай-брейка (6:2, 7:6). Можно сказать, что прошлогодний титул победительницы Открытого чемпионата Франции Ига защищает более чем уверенно.

Мухова пока на турнирах «Большого шлема» не побеждала. А на грунте и вовсе не блистала даже на более мелких соревнованиях. Единственную победу в этом сезоне она одержала в Сеуле на турнире WTA 250, который проходил на харде. Выход в финал турнира «Большого шлема» для чешской теннисистки – наивысшее достижение в карьере.

К сожалению, даже если Мухова покажет свой лучший теннис, в борьбе против Свентек, которая сейчас также на пике своей формы, этого будет недостаточно. Для победы над Соболенко чешке хватило бойцовского духа, но в финале должно произойти что-то из ряда вон выходящее для подобного результата.

Тем более Свентек уже заявила, что не ждет никаких сюрпризов:

«Я знаю, как играет Каролина. С 2019 года мы с ней много играли на тренировках. И так совпало, что ее матчи я смотрю чаще, чем игры других теннисисток. Мне очень нравится ее теннис. Она может ускорять игру, у нее великолепная манера и техника, есть свобода в движениях».

В копилке 22-летней Свентек уже три победы на турнирах «Большого шлема». Две из них на «Ролан Гаррос» – в 2020 и 2022 годах. Эксперты Olimpbet не сомневаются, что первая ракетка мира увезет из Парижа еще один трофей: П1 – 1.13, П2 – 6.58.

Вероятнее всего, представительница Польши разберется с соперницей быстро и без особых проблем. Коэффициент на 2:0 в ее пользу – 1.39, а на то, что будет сыграно мнее 19.5 геймов – 1.8.

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