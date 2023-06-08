Самый народный, доступный, зажигательный  

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Фестиваль настольного тенниса пройдет в столице с пятницы по воскресенье. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и простые зрители.

 

9 июня в Астане стартует Открытый республиканский турнир «OLIMPBET-Фестиваль настольного тенниса». Его участники выступят в категориях: «Профессионалы», «Любители», «Ветераны», «Кадеты».

Организаторы турнира приглашают принять в нем участие не только спортсменов, но и обычных зрителей. В рамках «OLIMPBET-Фестиваля настольного тенниса» предусмотрены активности и розыгрыши призов для болельщиков. Это сувенирная продукция, а также годовые абонементы в «ADD Table Tennis Center Astana».

Когда: 9-11 июня, с 10:00.

Где: центр настольного тенниса «ADD Table Tennis Center Astana», пр. Кабанбай батыр, 47/1.

 

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