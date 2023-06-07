«Фиорентина» – «Вест Хэм»: первая часть спора итальянцев и англичан в финалах еврокубков

Olimpbet анализирует предстоящую борьбу за победу в Лиге конференций. Претендентами на третий по значимости еврокубок стали команды без истории личных противостояний.

«Фиорентина» (Италия) – «Вест Хэм Юнайтед» (Англия). 8 мая, 02:00 (время Астаны).

Финал Лиги конференций можно назвать своеобразной репетицией решающего матча в борьбе за победу в Лиге чемпионов, ведь битве за трофей самого молодого еврокубка тоже сойдутся соперники из Италии и Англии, пусть и не такие именитые, как «Интер» с «Манчестер Сити».

«Фиорентина» с «Вест Хэмом» – редкие гости решающих стадий континентальных турниров, хотя и те, и другие когда-то даже выигрывали трофеи. Правда, было это очень давно: «фиалки» брали Кубок УЕФА в 1961-м году, «молотобойцы» владели Кубком Кубков в 1965-м.

Впрочем, флорентийцы запросто могли и не добраться до встречи с лондонцами. В полуфинале Лиги конференций коллектив Винченцо Итальяно проиграл «Базелю» домашний матч, а в гостевом добился нужного результата только на девятой компенсированной минуте овертайма!

Что касается команды Дэвида Мойеса, то она прошла по турниру настоящим победным маршем: «Вест Хэм» ни разу не проиграл в Лиге конференций сезона-2022/23 – 13 побед и одна ничья!

Кого можно считать фаворитом первого очного противостояния в истории взаимоотношений этих соперников, которые ранее никогда не встречались между собой даже на товарищеском уровне?

Эксперты Olimpbet считают шансы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на победу почти равными, отдавая небольшое предпочтение «молотобойцам»: П1 – 2.85, Х – 3.3, П2 – 2.69.

А вот по угловым аналитики прогнозируют солидный перевес «фиалок»: П1 – 1.5, Х – 6.9, П2 – 3.26.

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