«Актобе» – «Шахтер»: поможет ли хозяевам новый газон?

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Праздник футбола в Актобе. 3 июня там состоится не просто первая игра после реконструкции Центрального стадиона. Это будет полноценный матчдей – с развлекательной программой и призами. Что готовят организаторы фанатам отечественного футбола?

 

Матчдей – ряд мероприятий, сопровождающих футбольные встречи, становится традицией на играх Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Самый популярный букмекер страны – спонсор как первенства республики, так и обеих команд, играющих 3 июня – взял на себя миссию популяризовать отечественные футбольные события. И регулярно проводит матчдеи на играх Казахстанской Премьер-лиги.

Так, зрителей матча «Актобе» – «Шахтер» ждут различные активности, выступление музыкальной группы и розыгрыш призов, среди которых игровая приставка и премиальный смартфон.

Посетить игру, которая состоится в ближайшую субботу на Центральном стадионе Актобе, стоит еще и потому что это будет встреча на новом, ультрасовременном травяном покрытии.

Работу по замене газона профинансировала букмекерская компания Olimpbet. Новое поле обеспечит качественную игровую поверхность независимо от погодных условий и позволит проводить матчи круглый год.

Матчдей «Актобе» – «Шахтер» стартует 3 июня в 18.00. Сама игра начнется в 20:00.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

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