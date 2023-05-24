Презентована новая форма сборной Казахстана по футболу

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Казахстанская федерация футбола и компания «Errea Sport» представили новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке.

Напомним, в прошлом году КФФ и УЕФА заключили соглашение по созданию и обеспечению новой футбольной экипировки для сборных команд. Соглашение предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность.

Вся экипировка сертифицирована по стандарту «100 OEKO-TEX», который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

Игровая форма представлена в трех комплектах – домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана – Creeon в сотрудничестве со специалистами «Errea Sport». Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа.

Отметим, свои первые матчи в новой футбольной экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2023 года против Сан-Марино и Северной Ирландии.

2 комментария

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zh_asik
Что же вы видео не выложили? Как по мне - ролик 🔥
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Жанболат Аманжол
Имба,мне синяя форма понравился
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