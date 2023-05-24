Лучшие матчи среды в футбольной Европе по версии Olimpbet

В АПЛ удачливый «Брайтон» протестирует свои силы на «Ман Сити», в Ла Лиге «Реал» и «Атлетико» заочно сразятся за вторую строчку в таблице, а «Эспаньол» постарается набрать «очки жизни», чтобы уйти из зоны вылета.

АПЛ. 32-й тур. «Брайтон» – «Манчестер Сити». 25 мая, 01:00

Чемпион АПЛ текущего розыгрыша приезжает в гости к «Брайтону», держа в уме два предстоящих финала – Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Подопечные Пепа Гвардиолы способны победить, даже если будут использовать в предстоящей игре преимущественно футболистов ротации. Вот и народный букмекер Olimpbet предполагает, что текущая фантастическая форма «Ман Сити» поможет им выиграть и в этом матче, который для чемпиона в турнирном смысле уже не имеет значения: П1 – 99, Х – 4.19, П2 – 1.83.

Несмотря на то, что в десяти последних очных поединках в АПЛ «Брайтон» одержал только одну победу при девяти поражениях, для команды Роберто Де Дзерби мотивационная составляющая игры несравнимо выше, чем у топ-оппонента. В случае ничейного исхода «Брайтон» будет на шестом месте – исторически высоком для команды, в случае победы над «Ман Сити» – поспорит с «Ливерпулем» за пятую строчку.

В четырех последних очных встречах команды пробивали тотал ТБ (2,5). Тот же «Брайтон» – очень активная команда, пробивал означенный тотал в восьми из десяти последних игр.

Что уж говорить о «Ман Сити» с его монструозной линией атаки во главе с Эрлингом Холандом? Поставить в Olimpbet на то, что в игре будет забито больше 2,5 мячей, можно по коэффициенту 1.5.

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Ла Лига. 36-й тур. «Реал» – «Райо Вальекано». 24 мая, 23:30

В последних 15-ти турах Ла Лиги «Райо» одержал всего три победы, но даже это не мешает команде уверенно располагаться в середине турнирной таблицы благодаря хорошему гандикапу первой половины сезона.

Аналитики компании Olimpbet полагают, что в этом поединке хозяева будут сосредоточены и настроены победно. Ну не может не разозлить команду Карло Анчеллотти поражение в предыдущем туре в гостях от «Валенсии» (0:1).

Да и расистский скандал, в который угодил Винисиус Жуниор, должен стимулировать профессионалов из «королевского» клуба показать, что они способны без проблем разбираться с середнячком Ла Лиги: П1 – 1.65, Х – 4.27, П2 – 5.16.

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Ла Лига. 36-й тур. «Эспаньол» – «Атлетико». 25 мая, 02:00

Наступает поистине час икс для «Эспаньола». Каталонский клуб провалил сезон и сейчас находится в зоне вылета. Впрочем, от спасительного 17-го места хозяев отделяет всего одно очко. И в игре с топовым «Атлетико» барселонский клуб наверняка будет сражаться за драгоценные баллы.

Аналитики самого народного букмекера Olimpbet не видят явного фаворита в этом поединке: П1 – 2.94, Х – 3.49, П2 – 2.45.

42-летний Луис Гарсия, тренер практически без опыта, был назначен главным тренером «Эспаньола» лишь в минувшем апреле. Миссия его понятна и однозначна – спасти прославленный клуб от вылета в Сегунду.

А игра с «Атлетико» (который сражается за вторую итоговую строчку сезона с мадридским «Реалом») для коуча-неофита – по сути, ситуационный рубикон. Не проиграют каталонцы «матрасникам», отдалятся от зоны вылета – это будет замечательной строчкой в резюме Гарсии.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, безусловно, также отлично понимает все расклады, и не намерен отдавать «Эспаньолу» победу. Наверняка встреча будет изобиловать жесткой борьбой на каждом метре поля. Симеоне как мало какой другой топ-тренер умеет настраивать своих исполнителей на «рубку».

Не самыми очевидными, но вполне реальными выглядят в таком случае два варианта для ставок. Это «пенальти: да» за 2.95 и «удаление: да» за 3.8.

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