Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet

21 мая состоятся несколько интересных сражений на стадионах Европы. Самый популярный букмекер страны предлагает свою аналитику на эти встречи.

АПЛ. «Манчестер Сити» – «Челси». 21 мая, 21:00 (время Астаны)

Поставить у Olimpbet на ТБ(3) в этой игре по коэффициенту 1.84 кажется достаточно грамотным действием. Разгромив (4:0) в середине недели «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, не будет нынешний монструозный «Ман Сити» притормаживать в игре с «Челси».

Пусть даже Пеп Гвардиола может дать отдых нескольким игрокам основного состава, парни из ротации манчестерцев также будут готовы поиздеваться над «Челси». Минимум три мяча забивались «горожанами» в последних восьми матчах в Премьер-лиге.

Также минимум два мяча хозяева забивали в своих последних восьми встречах сезона. Ставку на ИТБ(2) манчестерцев в Olimpbet можно сделать за 1.52.

Но при этом у самого народного казахстанского букмекера расклады на исход матча явно не в пользу гостей: П1 – 1.26, Х – 6.61, П2 – 11.

Кстати, весьма валидной выглядит коэффициент на то, что в матче забьют обе команды – 2.02. Ведь в какой бы ни был звериной форме нынешний «Ман Сити», лондонцы с их индивидуально топовыми исполнителями – не совсем уж мальчики для битья. Да, синие провалили сезон более чем полностью, но почему бы не хлопнуть дверью в концовке чемпионата в игре с фаворитом и не забить ему?

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Серия A. «Наполи» – «Интер» Милан. 21 мая, 22:00

«Интер» выиграл свои последние пять матчей в Серии А, в то время как «Наполи», досрочно завоевав историческое и долгожданное чемпионство, откровенно расслабился. Поражение от «Монцы» в прошлом туре тому прямое свидетельство. Лидеры неаполитанцев Кварацхелия и Осимхен уже мыслями в отпуске, в то время как миланцам эти гостевые очки ох как нужны.

Да, в середине недели «Интер» играл в ответном полуфинале ЛЧ (снова унизив «Милан»), но очки в воскресенье в Неаполе помогут гостям в борьбе за второе место по итогам сезона в Серии А.

Тем временем аналитики Olimpbet не выделяют в матче явного фаворита: П1 – 2.89, Х – 3.39, П2 – 2.54. А гостевая победа «Интера» с нулевой форой Ф2(0) по коэффициенту 1.8 видится более чем жизнеспособной. Кто желает более спокойного варианта, могут присмотреться к ИТБ (1) «Интера» за 1.56.

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Ла Лига. «Валенсия» – «Реал» Мадрид. 21 мая, 22:30

«Валенсия», скрежеща зубами и потрескивая от немыслимого напряжения, вытаскивает себя (семь набранных очков в последних трех играх) из зоны вылета в Сегунду. Случись вылет – это был бы, как говорится, эпик фэйл для «летучих мышей».

Хотя стоп, почему в прошедшем времени? Да, валенсийцы, долгое время находившиеся в самом низу таблицы, сейчас немного поправили дела. Но до конца сезона в Ла Лиге еще четыре тура, а «оранжевые» оторвались от дышащей бедой бездны всего на три очка. Да еще и в гости пожалует «Реал».

А у того настроение тоже далекое от праздничного. Получив унижение в полуфинале ЛЧ от «Манчестер Сити», королевский клуб сейчас из мотивационной части актуально имеет разве что борьбу с «Атлетико» за второе место в таблице Ла Лиги.

Исторически «Валенсия» невероятно злобно встречает «Реал» на своем стадионе, мадридцы потерпели здесь немало чувствительных поражений. А теперь еще ситуация такова, что «бэтменам» нужно вырывать в предстоящей игре как минимум ничью.

Вероятность полюбовного исхода, по мнению аналитиков Olimpbet, самая низкая. Хотя не сильно они верят и в победу хозяев: П1 – 3.13, Х – 3.58, П2 – 2.29.

Поставить на 1Х в матче можно по коэффициенту 1.66. Победа валенсийцев с нулевой форой (в случае ничейного исхода – возврат) предлагается по привлекательному кэфу 2.29.

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