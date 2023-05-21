Вячеслав Борщев о победе над Кайсаром Максатом: «Надеюсь, я получу новый контракт и буду расти дальше»

Выступающий за США российский боец Вячеслав Борщев (7-3) прокомментировал победу нокаутом над этническим казахом из Китая Максатом Кайсаром (9-3) на турнире UFC Fight Night 223.

— Ты говорил перед боем о защите от тейкдаунов, но в итоге это не имело значения: ударник высочайшего уровня снова делает свое дело!

— Я много работал над борьбой. ММА — это очень серьезный спорт, это не шутки. Я буду продолжать, я наслаждаюсь процессом. Надеюсь, я получу новый контракт и буду расти дальше.

— Расскажи о своем глазе. Тычок в глаз, шла кровь... Насколько на тебя это повлияло?

— Да, я вообще ничего не вижу до сих пор. Я вижу тебя: ты двоишься, он — троится. Я не был к этому готов. Но это не важно: даже если бы он мне оба глаза выколол, я бы все равно продолжал драться.

— Прокомментируй свой финиш.

— Я достал его и в конце первого раунда. Я понял, что по нему легко пробивать справа. Надо было подготовить этот удар. Во втором раунде я увидел возможность, что я готов, и нанес его.

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