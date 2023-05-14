Махмуд Сабырхан – чемпион мира по боксу!

Казахстанец Махмуд Сабырхан в весе до 54 кг выиграл финал в Ташкенте у хозяина ринга – узбекистанца Ойбека Джураева единогласным решением судей.

Причем в третьем раунде Махмуд дважды отправил соперника в нокдаун.

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